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Gran Canaria vuelve a licitar la reforma del estadio para el Mundial de 2030

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Las Palmas de Gran Canaria, 7 ago (EFE).- El Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes (IID), ha publicado este viernes la nueva licitación para la ampliación y reforma del Estadio de Gran Canaria de cara al Mundial de fútbol de 2030, que en esta ocasión asciende a 235 millones de euros, un 34,5 por ciento más.

En un comunicado, la corporación insular ha precisado que las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 11 de septiembre y ha subrayado que, gracias a esta celeridad para presentar la nueva licitación, después de que la primera quedara desierta a principios del mes de julio, no se comprometen los plazos.

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El consejero insular de Deportes, Aridany Romero, ha asegurado que la candidatura de Gran Canaria a ser sede de partidos del Mundial de 2030 "no corre ningún riesgo", y ha valorado la agilidad con la que ha trabajado el equipo del IID para sacar esta nueva licitación en tiempo récord.

"El proyecto de La Nube sigue adelante con más fuerza. Hemos dicho que licitaríamos al cabo de un mes y así ha sido. El trabajo del personal del IID y de los técnicos ha sido clave para conseguirlo", ha ensalzado.

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La licitación se estructura en torno a tres criterios de adjudicación: precio (60 %), memoria justificativa (25 %) y plazos (15 %).

Estos trabajos cuentan con un plazo de ejecución de 36 meses, con reducción a 30, y en caso de incumplimiento, se aplicarán las penalizaciones mínimas establecidas por la normativa de contratación pública, ha precisado el Cabildo en su nota.

El alcance de la reforma se mantiene respecto a la primera licitación e incluye la construcción de una nueva cubierta, la ampliación del aforo desde los 32.418 espectadores actuales hasta los 44.020, mejoras estructurales y renovación completa de las instalaciones, mayor accesibilidad, refuerzo de la seguridad y adaptación a los estándares exigidos por el fútbol profesional.

Pero en esta ocasión, y tal y como demandaban las empresas constructoras -motivo por el cual rechazaron presentarse a la primera licitación-, se ha incrementado el presupuesto base en un 34,51 por ciento atendiendo al aumento del costo de los materiales y de la mano de obra.

Mientras se tramita la licitación de la reforma integral, los trabajos de demolición de la Torre Este y el cilindro -primera fase del proceso- están encarando su recta final conforme al calendario previsto.

Es decir, ha asegurado Romero, "no se está perdiendo tiempo de obra" sino que, al contrario, esa primera fase ya está concluyendo, por lo que el proyecto "avanza sin pausas". EFE

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