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Ferran: “Ser imagen de la Comunitat es un orgullo y una responsabilidad”

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Valencia, 7 ago (EFE).- El futbolista valenciano Ferran Torres, autor del gol de la victoria de España en la final del Mundial 2026, afirmó que “ser imagen de la Comunitat es un orgullo y una responsabilidad”, después de firmar un protocolo de colaboración para convertirse en imagen y embajador de su tierra.

El futbolista de Foios, que milita actualmente en el Barcelona, fue recibido este viernes en el Palau de la Generalitat Valenciana por el president, Juanfran Pérez Llorca, que apuntó que Ferran será embajador de forma gratuita.

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“No sólo es una imagen, es un compromiso. Ferran dijo que sí con la condición de que no quería cobrar nada con esto, porque llevar el sentimiendo de ser de la Comunitat no tiene valor económico. Eso no es un detalle, es el compromiso que tiene con nuestra tierra”, explicó el mandatario.

Ferran expresó que es “un orgullo” estar en el Palau de la Generalitat y compartir con todos el título del Mundial: “València es mi tierra y mucho más, aquí tengo mi vida y mi familia. Representa unos valores y una identidad que nunca abandono, por eso llevo la 'senyera' a todos lados”.

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“Representar a los valencianos y valencianas es muy importante para mí. Este acuerdo tiene un objetivo: hacer proyectos con el deporte y promover valores positivos, además de enseñar al mundo la Comunitat Valenciana”, explicó.

Además, Ferran recordó a los afectados por la dana que azotó a la Comunitat el pasado octubre: “Juntos sufrimos y luchamos juntos, como la dana, cuyas víctimas quiero acordarme hoy”.

Por su parte, Pérez Llorca remarcó: “Todos los valencianos nos sentimos muy orgullosos de ver que un vecino nuestro ha sido capaz de conseguir lo que ha conseguido”.

“Va más allá de lo deportivo, ese día cuando Ferran marcó el gol nos emocionamos de ver que España ha ganado en la prórroga, pero nada más acabar el partido buscó la 'senyera' y la fue paseando por el campo. Ahí hubo un sentimiento valencianista, de tierra, de patria, y se nos puso la piel de gallina a todos los vecinos de la Comunitat Valencia”, apuntó.

Por último, el president recordó la ayuda de Ferran durante la dana: “También recordamos como fue un voluntario más, como tantísimos valencianos y gente de España vino a ayudar. Eso refleja como es como persona y hace que sea un gran embajador de nuestra tierra”.

Además, también tuvo unas palabras de reconocimiento al otro valenciano campeón del mundo, Alejandro Grimaldo, que ya se ha incorporado a los entrenamientos con su club y no ha podido acudir a la Generalitat. EFE

plm sm/cmm

(foto)

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