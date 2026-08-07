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El Rayo Vallecano presenta su primera equipación "diseñada para luchar"

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Madrid, 7 ago (EFE).- A poco más de una semana para que arranque el campeonato liguero, el Rayo Vallecano ha presentado su primera equipación para la temporada 2026-2027, siendo el último equipo de LaLiga en hacerlo.

Por medio de una publicación en redes sociales, que incluye un par de fotografías en las que Óscar Valentín, Andrei Rațiu y Jorge De Frutos aparecen vistiendo la nueva elástica, el conjunto franjirrojo dio a conocer este viernes cómo será su primera equipación oficial para la siguiente campaña, aunque no avanzó el diseño de la segunda ni de la tercera.

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"Inspirada en nuestro escudo. Diseñada para luchar. Así luce la primera equipación del Rayo Vallecano para la temporada 2026-27", fue el mensaje emitido por el club en su cuenta de X, en el que también nombra a Umbro, que continúa siendo el patrocinador de la casaca rayista.

Apurar hasta el último momento para el anuncio de la nueva camiseta es algo que viene sucediendo en los últimos años en Vallecas, hasta el punto de que el equipo que dirige Beñat San José ha disputado sus encuentros de preparación durante el verano con la equipación de la temporada anterior.

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El diseño de la nueva vestimenta mantiene el rayo en lugar de la característica franja roja diagonal que dejó de usarse hace algunas campañas y cuya ausencia generó polémica en la última al tratarse del año del centenario del club.

Sin embargo, la del portero sí que la incorpora, según puede apreciarse en una segunda publicación del club en la que aparece Augusto Batalla vistiendo la nueva camiseta, de color negro.

El anuncio llega en mitad de la polémica crisis que vive el Rayo desde que, el pasado 28 de julio, la Comunidad de Madrid anunciase que suspendía cautelarmente la concesión del Estadio de Vallecas tras detectar graves deficiencias de seguridad en una auditoría.

En los próximos días, la Administración regional deberá pronunciarse sobre el alcance del deterioro de las instalaciones, que habrá que subsanar acometiendo una serie de obras urgentes e imprescindibles para el uso del recinto en condiciones óptimas de higiene y de seguridad.

La duración de las citadas reparaciones, inicialmente estimada entre dos y seis meses, determinará si el Rayo Vallecano podrá comenzar la liga jugando como local en su estadio, aunque todas las informaciones, incluidas las declaraciones de Mariano de Paco, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, a puntan a que no será así.

La situación ha sido muy criticada por la afición rayista, ya que las principales alternativas a Vallecas pasan por que el equipo se desplace a El Plantío (Burgos), la más plausible y dificultosa para el aficionado, o a Butarque, en Leganés, algo que, de momento, parece menos probable. EFE

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