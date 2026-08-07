El Gobierno subraya que la ocupación de colegios de Ceuta por menores será sólo "temporal"

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Ceuta, 7 ago (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha subrayado este viernes en Ceuta que la ocupación de dos colegios públicos de la ciudad y la posibilidad de ampliar con un tercero será solo una medida "temporal" para atender a los colectivos más vulnerables de menores que entraron en la ciudad el 30 de julio.

La ministra ha señalado que el curso escolar en Ceuta "comenzará a principios de septiembre y ahora se están utilizando recursos que quedarán liberados a finales de agosto para que el curso empiece con absoluta normalidad".

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A los colegios han sido trasladados los menores más vulnerables, los de menos edad.

Para ello, un equipo del Ministerio de Juventud e Infancia estará en la ciudad a mediados de agosto con la intención de agilizar el proceso de salida de los menores.

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La presencia de los menores en los colegios había generado cierta preocupación en la ciudadanía, sobre todo por la cercanía del curso escolar 26-27. EFE