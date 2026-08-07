El Ayuntamiento de Sagunto pidió retirar el cartel sexista por ser contrario a la igualdad

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València, 7 ago (EFE).- El Ayuntamiento de Sagunto (Valencia) alertó de que la imagen de un cartel de una peña de las fiestas que exhibe la imagen de "un toro sometiendo sexualmente a una mujer desnuda" debía retirarse por ser contraria "a los principios de igualdad y convivencia ciudadana".

Esta demanda se canalizó a través del departamento de Fiestas, que la trasladó a la peña implicada, llamada "Un forat és un forat" (un agujero es un agujero), según han informado fuentes del consistorio, que agregan que fueron conocedores de la situación el 23 de julio.

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La peña explicó que la imagen estaba en múltiples elementos y necesitaban margen para encontrar una solución, y se acordó establecer una mesa de trabajo con ese colectivo para evitar que estas imágenes se repitan en futuras ediciones, con el propósito de que la imagen presentada en las fiestas se adecue a los principios de igualdad, respeto a la dignidad de las personas y convivencia, añaden.

El Ayuntamiento añade que el cartel no está exhibido actualmente, pero que es el logo de la peña, visible en camisetas y otros elementos.

Desde la Conselleria de Igualdad, la directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres, Davinia Bono, ha enviado una carta al Ayuntamiento de Sagunto en la que insta a analizar los hechos y valorar la compatibilidad de los mensajes e imágenes difundidos con los principios de igualdad y no discriminación que deben presidir las actividades desarrolladas en el ámbito festivo y en el espacio público.

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También pide requerir, en su caso, a la entidad responsable la retirada o rectificación de los elementos gráficos y mensajes que resulten contrarios a dichos principios, y revisar las posibles autorizaciones, colaboraciones, cesiones de espacios, subvenciones o cualquier otra forma de apoyo público vinculada a la actividad desarrollada, a fin de garantizar su adecuación a los principios de igualdad, respeto y no discriminación.

Por último, le requiere que informe a la Dirección General de las actuaciones adoptadas o previstas en relación con este asunto. EFE