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Durante fuego de Burgohondo se reforzó seguimiento de 116 víctimas de violencia machista

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Ávila, 7 ago (EFE).- La Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Ávila reforzó el seguimiento de 116 víctimas de violencia machista género durante la emergencia derivada del incendio de Burgohondo, el mayor de la historia de España, con más de 50.000 hectáreas quemadas, y ya estabilizado, 16 días después de su inicio el 22 de julio.

En concreto, se efectuó un "seguimiento específico" de los casos activos residentes en la veintena de municipios afectados por evacuaciones y en los cinco con confinamientos, que afectaron a unas 40.000 personas, ha informado la Subdelegación del Gobierno.

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Esa situación llevó a coordinar los recursos de protección dirigidos a las víctimas de violencia de género que residen en estas zonas de la provincia, tras la declaración de emergencia de interés nacional, para "garantizar la continuidad de la atención" a las víctimas de violencia contra las mujeres en zonas afectadas por incendios forestales.

Las actuaciones se desarrollaron entre el 25 y el 31 de julio en municipios con restricciones de movilidad o evacuados, donde existían 122 casos activos del Sistema VioGén, correspondientes a 116 víctimas, cuya situación fue objeto de "análisis y seguimiento continuado" por parte de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer y de los equipos especializados de la Guardia Civil, con el apoyo de Policía Nacional y Policía Local.

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El seguimiento requirió la coordinación "permanente" de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro y Cebreros para conocer la situación de las víctimas, comprobar la continuidad de las medidas de protección y "anticipar posibles incidencias relacionadas con los desplazamientos obligados por la emergencia".

En esta emergencia nacional, la primera por un incendio forestal, se produjo el desalojo temporal de varias víctimas de violencia machista residentes en diferentes municipios de la provincia, algunas de las cuales fueron acogidas en instalaciones habilitadas para los evacuados, mientras que otras se trasladaron a domicilios de familiares o amistades o buscaron alojamiento alternativo fuera de las zonas afectadas.

En todos los casos se realizó un seguimiento individualizado para "garantizar" que las víctimas continuaban teniendo acceso a los recursos de protección y asistencia, así como para "evitar cualquier situación que pudiera propiciar la coincidencia o el contacto con sus agresores".

La Subdelegación del Gobierno en Ávila recuerda que el teléfono 016, el canal de WhatsApp 600 000 016 y el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es ofrecen atención gratuita y confidencial a las víctimas de violencia contra las mujeres las 24 horas del día, todos los días del año y que, ante una emergencia, debe llamarse al 112, al 091 o al 062.EFE

agg/mr/jlg

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