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4-1. Zabiri se estrena con el Racing de Santander en la goleada ante el Sporting de Gijón

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Santander, 7 ago (EFE).- El delantero Yassir Zabiri estrenó su casillero de goles con la camiseta del Racing en la goleada ante el Sporting de Gijón por 4-1, en la que los de José Alberto López remontaron el tanto inicial de los visitantes.

El marroquí, en el partido de su debut, aprovechó un centro de Diego Díaz al primer palo para batir a Egoitz Arana, en el penúltimo amistoso del conjunto cántabro, que jugará en la tarde de este viernes frente el Alavés el trofeo Nando Yosu.

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El partido, con unos onces repletos de canteranos, comenzó de la peor manera para los verdiblancos, que se pusieron por detrás en el marcador cuando no se había cumplido el minuto 2 de encuentro tras un tanto de Christian Ferreres, que aprovechó un pase al espacio de Bruno Rubio para definir por bajo ante la meta de Laro Gómez.

El Racing reaccionó y apenas trece minutos después llegó el empate por medio de un gol en propia puerta de Miguel Conde, impreciso en el despeje tras un remate de Pablo Ramón, uno de los nuevos fichajes.

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Cerca del minuto 37, Arana recibió un balón de espaldas a la portería del Sporting. Tras el control, Federico Lussenhoff pisó el talón del atacante dentro del área, cometiendo penalti.

El propio delantero fue el encargado de convertir la pena máxima, tras engañar al portero con un disparo cruzado a la derecha de la portería.

Esta no sería la última ocasión del Racing antes del término de la primera parte, después de que Arana intentase aprovechar dos balones a la espalda de la defensa sin estar acertado en el remate.

No tendría sus mejores minutos el canario, que de nuevo desaprovechó otra nueva internada y envió el esférico al travesaño.

Habría tiempo para un gol más de los locales en la primera parte, después de un centro de Diego Díaz al primer palo que Zabiri transformó para aumentar la diferencia en el marcador.

Ya en la segunda parte, apenas se produjeron ocasiones. Entre ellas, destacó una del conjunto rojiblanco en la que un balón puesto por Nikita Iosifov terminó en un remate de media chilena de Bruno, que pese al escorzo realizado mandó el balón fuera.

Antes de cumplirse el minuto 80, llegó el cuarto para los verdiblancos. Hugo Pérez puso un balón al segundo palo que Pau Mascaró remató, pero tras la parada del guardameta visitante, Castellanos consiguió el último tanto del duelo.

- Ficha técnica:

4 - Real Racing Club: Laro; Hugo, Manu Hernando, Pablo Ramón, Héctor; Diego Díaz, Martínez; Iñígo Sainz-Maza, Castellanos; Arana: Zabiri. También jugaron Mascaró, Álvaro, Franco, Gabi, Vallecillo, Carlos,

1 - Sporting de Gijón: Arana; Iker, Fede, Álex, Konrad; Nacho Martín, Manu; Iosifov, Ferreres, Bruno; Conde. También jugaron Enol.

Goles: 0-1, m.2: Ferreres; 1-1, m.15: Conde (p.p.); 2-1, m.37: Arana; 3-1, m.45: Zabiri; 4-1, m.77: Castellano.

Árbitro: Adrián Cordero Vega.

Incidencias: Partido amistoso de pretemporada disputado en los Campos de Sport de Astillero (Cantabria). EFE

aas/jpa/cmm

(foto)

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