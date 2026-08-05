Andrea Fuentes: "Cerramos este Europeo con sensaciones contrapuestas"

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Redacción deportes, 4 ago (EFE).- La seleccionadora española de natación sincronizada, Andrea Fuentes, aseguró que cierra los Europeos de París, en los que España sumó ocho medallas -un oro, cinco platas y dos bronces- con "sensaciones contrapuestas" ya que si por un lado se siente "muy orgullosa" por cómo ha nadado el equipo, le da "rabia" no haber podido lograr algún oro más.

"Cerramos este Europeo con sensaciones contrapuestas, por un lado muy orgullosa por cómo el equipo ha nadado el equipo y por otro me da sinceramente rabia no haber logrado el oro en alguna prueba más", señaló Fuentes en declaraciones difundidas por la Federación Española de Natación.

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Unos resultados que, como recalcó la seleccionadora, deben servir al equipo mismo y a ella misma para aprender y dar un nuevo paso hacia adelante en los dos años que faltan para la disputa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

"Nos tiene que servir para aprender. Tenia ganas de que en algún momento nos viniera un hostión. Antes de triunfar del todo tiene que haber un momento de máxima dureza, en el que las cosas no se vean tan claras como antes y este Europeo era el momento perfecto para ver que tenemos que meter algo más", indicó Fuentes.

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En este sentido, la seleccionadora recordó que España se enfrenta a dos "potencias" como Rusia y China.

"Estamos compitiendo con dos potencias como Rusia y China, dos países enormes con unas escuelas increíbles con métodos que aquí en España sería difícil ponerlos en práctica y que tampoco queremos, pero tendremos que buscar, igualmente, la manera de combatirlos", aseguró Fuentes.

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Pesa a todo, la entrenadora recalcó cómo el equipo español ha sido capaz de seguir recortando la distancia, que todavía le separa de Rusia, que relegó al conjunto español al segundo escalón del podio en las finales de la rutina técnica, libre y acrobática por equipos.

"Nos hemos quedado mucho más cerca que nunca, ayer España ganó en los elementos técnicos a Rusia, lo que nunca había pasado en la historia, en lo único que quedamos por debajo fue en la dificultad", explicó Fuentes.

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Un hecho del que la preparadora española aseguró tomar nota con vistas a cambiar la estrategia en próximos campeonatos, ya que en estos Europeos España lo apostó todo a la impresión artística con ejercicios con una menor dificultad que los de sus principales rivales.

"El año que viene cambiaremos de estrategia. Este año era de investigación y desarrollo y hemos investigado y hemos descubierto que por este camino nos hemos acercado mucho, pero no lo suficiente, por lo que habrá que buscar otras cosas y descubrir cómo podemos vencer a Rusia en equipos", concluyó Fuentes. EFE

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