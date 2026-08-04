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Marlaska espera que Italia levante "a la mayor brevedad" los controles fronterizos

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Madrid, 4 ago (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha mostrado confiado este martes en que Italia levante "a la mayor brevedad" los controles en las fronteras aéreas y marítimas internas con España, a la par que ha dejado claro que el espacio Schengen no ha estado nunca "ni en mínimo peligro" por la crisis en Ceuta.

Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la sede del Ministerio al término de la reunión que ha mantenido con sus homólogos europeos tras la crisis en Ceuta, que han manifestado su solidaridad y han reconocido el trabajo llevado a cabo por España.

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En esta reunión, Marlaska también ha expuesto que los controles italianos le parecen "absolutamente carentes de necesidad y de proporcionalidad", y que España ha recibido "movimientos secundarios" de inmigración "que vienen del este" y no por eso ha decidido poner controles en sus fronteras.

Preguntado por la intervención del ministro italiano en esta reunión, Marlaska ha dicho que este le ha trasladado "el reconocimiento al trabajo", pero que no ha dicho explícitamente que estos controles se vayan a levantar: "Espero, eso sí que espero, que los levante a la mayor brevedad", ha indicado.

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Además, ha dicho que no entendía que se hubiesen establecido estos controles internos porque España "nunca ha levantado controles" y "porque no había ningún riesgo" a movimientos secundarios derivados de la crisis ceutí. EFE

(foto) (vídeo)

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