Los melillenses esperan 6 horas de cola en la frontera, más ágil para viajeros en tránsito

Guardar

Melilla, 4 ago (EFE).- El paso fronterizo de Beni Enzar, único operativo en Melilla, que ayer lunes recuperó “la normalidad” tras un cierre de 36 horas por la crisis migratoria y su posterior reapertura gradual, registra este martes colas de más de seis horas de espera para los melillenses y una mayor agilidad para los viajeros en tránsito.

Según ha podido observar EFE hoy, son muchos los vehículos en las inmediaciones de la frontera en colas diferenciadas, una para los viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE) y otra para residentes en Melilla y resto de usuarios, que desde ayer por la tarde pueden cruzar la frontera al no haber prioridad para los primeros.

PUBLICIDAD

Fuentes policiales han confirmado a EFE que desde las cuatro de la madrugada había personas de Melilla haciendo cola en la frontera con sus coches para pasar a Marruecos, algunos porque tienen familia al otro lado y otros porque tenían sus vacaciones reservadas en el país vecino, fundamentalmente en complejos hoteleros de Saidía.

La cola para los melillenses, aunque no demasiado larga, está avanzando de forma lenta, según las mismas fuentes, para evitar que un hipotético cierre como el que hubo el pasado jueves por la noche pueda dejar bloqueados en Melilla a viajeros en tránsito como ya sucedió entonces a 3.000 personas, según cifras del Gobierno local.

PUBLICIDAD

Un melillense que hacía cola con su coche y estaba ya casi en la puerta de la frontera, a punto de entrar en la zona de seguridad, ha asegurado a EFE que llevaba allí desde las cuatro y media de la madrugada, acumulando seis horas de espera, y la cola de los viajeros de la OPE, situada a la derecha, iba “mucho más rápido”.

“No hay solución para los de Melilla”, ha lamentado con la esperanza de que su denuncia pública, reflejada en la prensa, sirva para cambiar las cosas.

PUBLICIDAD

Según han informado fuentes policiales, en la mañana de este martes son 560 los vehículos de la OPE que han desembarcado en el puerto de Melilla entre los dos buques de primera hora procedentes de Almería y Motril (Granada), y el siguiente, que llegará de Málaga por la noche, podría traer en torno a 300. EFE

(Foto) (Vídeo)