La Junta pide "respeto" a la sanidad andaluza tras el archivo de causas por los cribados

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Sevilla, 4 ago (EFE).- El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido este martes "respeto" para el sistema sanitario andaluz y para los profesionales después de que la Fiscalía haya archivado las dos últimas causas abiertas por las denuncias presentadas por los fallos en los cribados de cáncer de mama.

Sanz, que también es consejero de Sanidad, ha mostrado en un audio enviado a los medios su satisfacción por el archivo de las denuncias y ha dicho que "han pinchado en hueso" la oposición y quienes "han querido usar la sanidad pública andaluza para atacar al gobierno y sacar rédito político".

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"La sanidad debe de dejar de ser un ring para la pelea política y para atacar al gobierno y debe de respetarse el trabajo de los de los profesionales", ha asegurado.

Según el vicepresidente, la Fiscalía ha confirmado "lo que desde el minuto uno" se ha dicho desde la Consejería de Sanidad y ha insistido en que "desde el principio" explicaron lo ocurrido y se pusieron "manos a la obra para avisar a todas y cada una de las mujeres y hacerles la prueba correspondiente en los casos que fuera necesario".

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Ha destacado que el programa de cribados "salva muchas vidas y no se puede poner en cuestión por motivos políticos, por interés partidista o por buscar cuatro votos".

Sanz ha recordado que el Gobierno andaluz destinó un crédito extraordinario de 100 millones de euros para reforzar el programa de cribados y que en dos meses se practicaron las pruebas a las mujeres a las que no se les había comunicado los resultados inciertos de una primera exploración.

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También ha asegurado que la Junta ha contratado al 90 % de los 705 profesionales que se comprometieron y ha implantado el "acto único" en los cribados del cáncer de mama, con el que se concentra en una misma cita todas las pruebas diagnósticas. EFE