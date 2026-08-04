El Racing contrata al defensa brasileño Pedro Felipe tras un acuerdo con la Juventus

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Santander, 4 ago (EFE).- El Real Racing Club ha alcanzado un acuerdo con la Juventus para el traspaso al club cántabro del joven defensa brasileño Pedro Felipe.

El futbolista, que la pasada temporada militó en el Sassuolo de la Serie A italiana, se ha comprometido con el Racing hasta el 30 de junio de 2030, según ha informado el club verdiblanco.

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Pedro Felipe de Jesus Gomes nació en Itajuípe (Bahía, Brasil) el 23 de mayo de 2004. Inició su carrera profesional en las categorías inferiores del Vitoria y en 2022 se incorporó al Palmeiras, con el que se proclamó campeón de la Copa de Brasil y del Campeonato Paulista Sub-20.

En 2024, Pedro Felipe, que actúa de central -mide 1,90 y pesa 86 kilos-, firmó por la Juventus FC para jugar en su equipo filial.

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El futbolista brasileño disputó 34 encuentros (en los que hizo dos goles) y el curso pasado se estrenó en la Seria A con el Sassuolo, en el que militó cedido la temporada 2025/26.

Su debut en la primera categoría italiana fue ante el Hallas Verona el 20 de febrero de este año. EFE