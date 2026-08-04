Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El España – Inglaterra de la Liga de Naciones se jugará en el Metropolitano

Guardar

Madrid, 04 ago (EFE).- El estadio Metropolitano (Madrid) acogerá el partido España – Inglaterra, el próximo domingo 15 de noviembre, en la última jornada de la liguilla de la Liga de Naciones, según anunció la RFEF este martes.

El conjunto de Luis de la Fuente buscará clasificarse para su cuarta ‘Final Four’ de la Liga de Naciones consecutiva, para lo que deberá quedar en primera posición del grupo 3 de la Liga A, integrado por Inglaterra, República Checa y Croacia.

PUBLICIDAD

El primer partido de la Roja tras conquistar el Mundial será precisamente contra el conjunto inglés en Wembley el 26 de septiembre. Y los siguientes compromisos en tierras españolas serán contra Croacia en Sevilla (29 de septiembre), Chequia en Oviedo (3 de octubre) y, el citado encuentro contra Inglaterra en Madrid (domingo 15 de noviembre).

España se mantiene invicta en el Riyadh Air Metroplitano, estadio del Atlético de Madrid, que tiene una capacidad para más de 70 mil espectadores. Desde su inauguración en 2017, la selección allí venció a Argentina en una goleada histórica por 6-1 y frente a Rumanía 5-0, además de sumar un empate a cero contra Portugal en junio de 2021.

PUBLICIDAD

Inglaterra terminó en tercera posición el pasado Mundial de 2026, tras caer en semifinales frente a Argentina y vencer a Francia 6-4 en el partido por el bronce.

El partido ante la selección inglesa será la reedición de la final de la pasada Eurocopa en la que España se impuso por 2-1, levantando así su cuarto título continental.

Ambas selecciones se han enfrentado en 28 ocasiones, con un balance de 11 victorias para España, cuatro empates y 13 triunfos para los ingleses.

En la imagen promocional del encuentro aparece Álex Baena, uno de los cuatro jugadores del Atlético de Madrid -junto con Marcos Llorente, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo- que alzaron la Copa del Mundo el pasado 19 de julio en el estadio Metlife de Nueva Jersey.

El de Roquetas de Mar fue el primer jugador en ganar Mundial, Eurocopa y oro en los Juegos Olímpicos con la selección española. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Marlaska, tras la cumbre de la UE: “Las personas que no tengan derecho serán expulsadas”

Al menos 44 personas siguen en paradero desconocido, mientras sus familiares les buscan a través de imágenes difundidas en la prensa y redes sociales

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Marlaska, tras la cumbre de la UE: “Las personas que no tengan derecho serán expulsadas”

La princesa Isabella empieza la mili: así será la nueva vida de la hija de Federico y Mary de Dinamarca

La princesa danesa inicia una de las etapas más exigentes de su vida al incorporarse al nuevo servicio militar de Dinamarca, una reforma histórica que amplía la instrucción a once meses

Infobae

Resultados del Super Once del 4 agosto

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Super Once del 4 agosto

España defiende ante los socios de la UE su modelo de “éxito” migratorio y asegura que se ha impuesto la solidaridad “frente a intereses partidistas”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insiste en que el espacio Schengen “nunca ha estado en peligro” con la crisis de Ceuta

España defiende ante los socios de la UE su modelo de “éxito” migratorio y asegura que se ha impuesto la solidaridad “frente a intereses partidistas”

Josep Borrell, ex vicepresidente de la Comisión Europea, sobre la reacción internacional a la crisis en Ceuta: “La solidaridad europea ha muerto”

El exjefe de la diplomacia europea pide que España haga oír su voz en el Consejo Europeo y critica que la “demagogia populista” esté desplazando la solidaridad y el Estado de Derecho en la UE

Josep Borrell, ex vicepresidente de la Comisión Europea, sobre la reacción internacional a la crisis en Ceuta: “La solidaridad europea ha muerto”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Marlaska, tras la cumbre de la UE: “Las personas que no tengan derecho serán expulsadas”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Marlaska, tras la cumbre de la UE: “Las personas que no tengan derecho serán expulsadas”

Josep Borrell, ex vicepresidente de la Comisión Europea, sobre la reacción internacional a la crisis en Ceuta: “La solidaridad europea ha muerto”

El exdirector del CNI, Jorge Dezcallar, duda que la llegada de migrantes a Ceuta pasara desapercibida para la inteligencia: “Me extrañaría muchísimo, son los que mejor conocen el Magreb”

Marruecos sostiene que avisó a España de que la sentencia del Supremo sobre “devoluciones en caliente” iba a generar un “problema”

Guía para entender la crisis migratoria: qué es la guerra híbrida y cuál es la posición de Estados Unidos sobre Ceuta y Melilla

ECONOMÍA

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

Los problemas legales que pueden tener parejas que no están casadas ni son parejas de hecho

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos a la apertura y marca un nuevo máximo histórico

La regularización extraordinaria impulsa el empleo en julio hasta un récord de afiliados e impacta en el paro de extranjeros

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

DEPORTES

Fin del ‘maleficio’ de España: Iris Tío suma el primer oro en el Europeo de natación artística al ritmo de ‘Mio Cristo piange diamanti’ de Rosalía

Fin del ‘maleficio’ de España: Iris Tío suma el primer oro en el Europeo de natación artística al ritmo de ‘Mio Cristo piange diamanti’ de Rosalía

Polémica en la final de la rutina libre por equipos de natación artística de los Europeos: España acusa a las campeonas rusas de robar su idea

El cambio que propone Djokovic para revolucionar el mundo del tenis: “Es lo mejor para todos”

Vinicius ante una semana clave: el Arsenal aprieta por su fichaje y el Real Madrid no termina de cerrar la renovación

Pogacar dice sí a La Vuelta a España 2026: “Ha llegado el momento de regresar”