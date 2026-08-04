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Ceuta habilita dos nuevas naves para acoger a unos 500 menores que están en la calle

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Ceuta, 4 ago (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha habilitado dos naves industriales con capacidad para unas 500 personas con la intención de acoger en su interior a los menores que han entrado irregularmente en la ciudad y que estima en torno a un millar.

En declaraciones a los periodistas, el portavoz del Ejecutivo ceutí, Alejandro Ramírez, ha calificado de "colapso y desborde" la situación de la ciudad en materia de menores al tener ocupados tanto el centro de acogida como los recursos extraordinarios que habían sido habilitados.

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El Gobierno ceutí atiende a 1.000 menores aunque cree que "serán más porque hay muchos que están por las calles y que todavía no han acudido a los centros de acogida".

En este caso, ha dicho que la Policía Local se encargará de trasladar a los menores que encuentre por la ciudad hasta los centros habilitados.

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Ante esta situación se han habilitado dos naves en la zona del Tarajal, próxima a la frontera con Marruecos, para poder atender en su interior a unos 500 menores.

El portavoz del Gobierno ceutí ha dicho que es "bienvenida" la partida de 25 millones de euros adicionales que recibirá la ciudad para atender esta crisis, anunciada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

No obstante, el Gobierno ceutí ha afirmado que todavía "se desconoce" el montante económico que tendrá que destinar y ha pedido al Estado que habilite más recursos para la acogida extraordinaria. EFE

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