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Sánchez recuerda la figura de Manuel Escudero como eje de la "transformación" del socialismo democrático

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El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha recordado este jueves la figura del exembajador de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) Manuel Escudero, como uno de los "grandes pensadores" de la formación, cuyo legado intelectual es el eje sobre el que pivota la "transformación" y "actualización" del socialismo democrático actual.

Durante el acto de homenaje a Escudero, que falleció el pasado 23 de marzo y que se ha celebrado en la sede del PSOE en Madrid, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que Escudero ha sido "una de esas personas que enseñan a mirar la realidad de otra manera" y cuya labor ha sido determinante para que el partido pueda "volver a los principios básicos".

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Sánchez ha destacado el "activismo intelectual" que Escudero mantuvo en organizaciones como la OCDE, señalando que "para él pensar no era apartarse del mundo, era una forma de formar parte de él, de intervenir en él". Según el presidente, el conocimiento de Escudero no servía para "contemplar la realidad desde lejos", sino para "comprenderla, transformarla y actualizar el pensamiento del socialismo democrático" ante los desafíos actuales.

Asimismo, ha recordado cómo Escudero le ayudó durante el proceso de primarias a rechazar la "falsa elección" de tener que decidir entre "una economía fuerte o una sociedad justa". El secretario general del PSOE ha citado textualmente la visión del homenajeado: "Una economía que crece mientras aumenta la desigualdad no avanza de verdad". En este sentido, ha defendido que el progreso no debe medirse solo en cifras, sino en la "tranquilidad de una familia" o la "dignidad de un empleo".

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Ha definido a Escudero como un "reformista" que buscaba "convertir la esperanza en políticas públicas". Sánchez ha resaltado que el proyecto de la Fundación Avanza --la cual Escudero presidía-- refleja su voluntad de "no detenerse" y "mantener siempre en movimiento el pensamiento progresista", adaptándolo a cambios como la Inteligencia Artificial (IA), ámbito en el que ha calificado a Escudero como "un adelantado".

23J Y CRÍTICAS A FEIJOO

El acto ha coincidido con el aniversario de las elecciones generales de 2023, una jornada que Sánchez ha descrito como el momento en que "millones de personas defendieron con su voto una España abierta, diversa y solidaria". El presidente ha aprovechado la efeméride para referirse a las recientes declaraciones del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sobre su futura presidencia: "Se le ha olvidado una cosa. Es que hay unas elecciones de por medio y ya veremos".

Finalmente, Sánchez ha concluido su intervención comprometiéndose a seguir el método de Escudero de "no aceptar la realidad como un límite, sino convertirla en una tarea". El líder socialista ha reafirmado que el objetivo es transformar las preguntas intelectuales en "respuestas que se materialicen en derechos, en políticas públicas, en definitiva, en vidas mejores".

El acto conmemorativo también han asistido la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la expresidenta del Congreso y actual presidenta de la Fundación Avanza, Meritxell Batet, el ex Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, el exembajador de España en la UNESCO, Andrés Perelló y la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, entre otros.

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