Moncloa, "moderadamente satisfecha", con la entrevista de Zapatero, pide respeto a su presunción de inocencia

La parte socialista del Gobierno de coalición no ha variado su postura y sigue creyendo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez tras escuchar la entrevista que ha ofrecido este jueves en TVE, con la que se declaran "moderadamente satisfechos". Además, han vuelto a reclamar respeto a su presunción de inocencia y a su derecho a defenderse.

En esa entrevista, Zapatero ha negado haber influido para rescatar Plus Ultra, ha atribuido las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho a un "regalo de cortesía personal", negando que tuviera intención de defraudar, y ha rechazado haber usado a sus hijas como testaferros.

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Tras escuchar al que fuera también secretario general del PSOE, desde Moncloa se han limitado a trasladar que siguen "manifestando lo mismo que en las últimas semanas" sobre las actividades presuntamente delictivas que se atribuyen a Zapatero.

El pasado martes, la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, defendió que el Ejecutivo mantiene su confianza en que Zapatero es inocente, pero evitó pronunciarse sobre las "distintas versiones y estrategias de defensa" del que fuera su socio en la empresa Análisis Relevante, Julio Martínez Martínez ('Julito'), y otros imputados en el 'caso Plus Ultra'.

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VEN CON NORMALIDAD LAS ESTRATEGIAS DE DEFENSA

Fuentes del Ejecutivo han insistido, después de escuchar al expresidente, en que en Moncloa acogen con la máxima normalidad las estrategias de defensa que desplieguen los investigados en los tribunales y que, en todo caso, las palabras de Zapatero les han dejado "moderadamente satisfechos".

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También han señalado que los tiempos judiciales difieren de los tiempos políticos y han recalcado que tuvieron conocimiento este miércoles por un tuit de la cadena pública de que Zapatero había decidido poner fin a su silencio compareciendo en TVE.

Desde Moncloa han querido dejar claro este extremo después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya comentado que "ver a un expresidente del Gobierno manifestándose como se manifestó esta mañana en la televisión del Gobierno, previa entrevista pactada, no lo merece ni siquiera el señor Zapatero".

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