Melilla dice que tras la sentencia del Supremo se ha dulplicado la llegada de menores

Melilla, 23 jul (EFE).- El Gobierno de Melilla ha denunciado un “efecto llamada” en la entrada de menores migrantes tras la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe aplicar el rechazo en frontera en el mar, las conocidas como devoluciones en caliente, ya que ha duplicado el número de acogidos en las últimas semanas.

En rueda de prensa, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha informado de que la Ciudad Autónoma acoge actualmente en sus centros a 160 menores extranjeros no acompañados, frente a los 84 que había y que es el número máximo que debería acoger según sus capacidades, según los datos del Gobierno central.

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Según Imbroda, en lo que va de julio han entrado de forma irregular 45 menores extranjeros no acompañados.

“Se han animado con la sentencia que ha habido, se puede pasar nadando sin problema, no se pueden rechazar con la ley que tenemos y el Gobierno que tenemos”, ha dicho.

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Imbroda ha lamentado que el Gobierno “no arregle la ley” para que se pueda contener la presión migratoria que sufren Ceuta y Melilla en el mar, donde no se puede aplicar el rechazo en frontera, según la reciente sentencia del Supremo.

Además, ha insistido en que el Gobierno de España “debe” a Melilla unos cien millones de euros que ha tenido que aportar con fondos propios para la acogida de menores, dado el déficit en los fondos estatales en los últimos años. EFE

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