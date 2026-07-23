Marlaska acude al puesto de mando avanzado en Cenicientos (Madrid) para seguir la evolución de los tres incendios activo

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se dirige al puesto de mando avanzado ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos para seguir la evolución los tres incendios en curso en la región, según ha informado el Ministerio.

En este momento, hay tres fuegos activos en la región: el originado en Almorox (Toledo) este miércoles y que cruzó hasta la Comunidad de Madrid aunque se encuentra en fase de estabilización. También este miércoles se originó otro incendio en Villa del Prado que afecta a Aldea del Fresno.

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Este jueves se ha sumado un tercero en San Martín de Valdeiglesias después de que un coche se incendiara y afectando al municipio madrileño de Pelayos de la Presa.

La Comunidad de Madrid ha solicitado al Ejecutivo central la declaración de la Situación Operativa 3 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales en la Comunidad (Infoma).

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La Comunidad ha informado de que los incendios se encuentran "fuera de capacidad de extinción" y afectan a "la seguridad de mas de 10.000 madrileños, ahora mismo evacuados".

En estos momentos trabajan dotaciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y de la Unidad Militar de Emergencias "para poder salvar vidas y bienes", en palabras del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.

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