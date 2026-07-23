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Los impulsores de la mezquita en Sevilla celebran la licencia municipal con "prudencia"

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Sevilla, 23 jul (EFE).- El vicepresidente y portavoz de la Fundación Mezquita de Sevilla, que impulsa la creación de un centro cultural musulmán y una mezquita en la capital andaluza, Jalid Nieto, ha celebrado como "un pasito" el visto bueno del Ayuntamiento al proyecto, aunque ha subrayado que toman la licencia de Urbanismo con "prudencia" y la euforia contenida.

En declaraciones a EFE, Nieto ha explicado que el anuncio del Consistorio sevillano de dar licencia a su proyecto en la reunión de Urbanismo de la próxima semana significa que el proyecto "se mueve", pero ha precisado que no quieren celebrar del todo: "Yo no me confío".

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"Agradecemos que el proceso haya llegado a buen fin", ha explicado el portavoz de la fundación, puesto que supone que las instituciones han demostrado a la ciudadanía "que la ley está por encima de las ideologías".

Nieto ha calificado el visto bueno del Ayuntamiento sobre esta mezquita, proyectada en el Polígono Sur, como "victoria de todos los sevillanos, porque demuestra que vivimos en un Estado de derecho".

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El vicepresidente de la Fundación Mezquita de Sevilla ha subrayado que su organización no es una entidad política y que en ella "respetan a todos los partidos legalmente representados", con los que se dicen "abiertos" a sentarse para explicar los "detalles del proyecto.

"Esto es una paso más en un camino muy largo, queda mucho trabajo por hacer, que asumimos con toda la ilusión y templanza", ha abundado Nieto.

El proyecto de centro cultural ocuparía unos 6.000 metros cuadrados entre dependencias, mezquita, minarete y aparcamientos en la zona sur de Sevilla y, con una inversión de 15 millones de euros, podría estar terminado en dos años desde la colocación de su primera piedra, que la fundación prevé para primeros del año próximo.

La nueva mezquita provocó la protesta de Vox, que pidió informes sobre el proyecto y una consulta ciudadana y alertó de que podía suponer "la islamización" de los barrios y la implantación de una "prioridad musulmana", extremo que negaron sus impulsores.

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado este jueves que los informes, ya realizados, dan luz verde al proyecto, que obtendrá la licencia de Urbanismo la próxima semana en una votación en la que Vox ya ha anunciado que votará en contra. EFE

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