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El Gobierno pide al PP que no bloquee la quita de deuda, que beneficia a sus comunidades

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Madrid, 23 jul (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha pedido este jueves al PP que no bloquee con sus votos en el Congreso que los gobiernos autonómicos que sí están de acuerdo con la quita de parte de su deuda aprovechen esta medida y le ha recordado que son precisamente sus comunidades las más beneficiadas.

España ha hecho estas afirmaciones en su defensa del proyecto de ley que permitirá condonar algo más de 83.000 millones de euros de la deuda acumulada por las comunidades del régimen común que lo soliciten, sobre el que este jueves debate el Congreso las enmiendas de devolución al Gobierno presentadas por el PP y Vox.

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A los populares, el ministro les ha dicho que sus comunidades recibirán el 70 % de los más de 83.000 millones de euros que el Gobierno asumiría del total de deuda autonómica, que la más beneficiada es Andalucía, gobernada por el PP, y que las comunidades con mayor nivel de endeudamiento son la Comunidad Valenciana y Murcia, ambas también con gobiernos del PP.

Ha criticado que el PP no haya planteado una alternativa, ha censurado que pretende convertir esta medida en un agravio y ha opinado que el texto de la enmienda "se ha elaborado en la Puerta del Sol" -en referencia al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso- y "con la visión de una sola comunidad autónoma".

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El titular de Hacienda ha señalado que la crítica del PP que le parece "más sorprendente" es que sea una medida de adhesión voluntaria y ha comentado que nadie entendería que una familia abandonara su banco cuando este le llama para reducirle la deuda de 250.000 a 100.000 euros.

A Vox le ha criticado que su enmienda esconde una voluntad de "recentralización de competencias y debilitamiento del Estado de las autonomías", una concepción territorial de España que "mira al pasado" y que "no se corresponde con la España de hoy".

En su intervención, el ministro de Hacienda ha manifestado además que la quita de la deuda no soluciona todos los problemas financieros de las comunidades y que la reforma del modelo de financiación "sigue siendo necesaria" y el Gobierno la planteará a esta cámara. EFE

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