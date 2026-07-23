El Gobierno declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila por los incendios

Madrid, 24 jul (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado esta noche la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) por la evolución de los incendios forestales declarados en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila).

Como consecuencia de esta declaración, Marlaska asumirá la dirección y coordinación de las actuaciones necesarias frente a los incendios y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales que deban emplearse en esas dos comunidades, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

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Según explican fuentes de Interior, la decisión se ha adoptado "debido a la concurrencia de estos incendios, junto con unas condiciones meteorológicas especialmente adversas y la necesidad de movilizar un importante volumen de recursos de distintas administraciones públicas, factores que han incrementado la complejidad de las labores de extinción y de protección civil".

La dirección operativa de la emergencia se encomienda al jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), informan las mismas fuentes, tras precisar que, para decidir esta declaración de emergencia de interés nacional "se ha valorado también la existencia de evacuaciones preventivas, la amenaza de los incendios sobre núcleos de población y el potencial impacto supraterritorial de la emergencia".

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Marlaska ha acudido esta noche al puesto de mando avanzado de la localidad madrileña de Cenicientos para seguir la evolución de los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y las dos regiones limítrofes.

Según fuentes del Gobierno regional madrileño, esta Comunidad vive una situación "crítica", con tres incendios de extrema gravedad "activos", sin que ninguno de ellos esté "controlado" y que han motivado la evacuación de más de 10.000 personas de cuatro municipios: Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, ⁠Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno.

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Los incendios que afectan a este región, con "un potencial de avance sin capacidad de extinción", de acuerdo con el Ejecutivo regional, son el de Villa del Prado, que alcanza a Aldea del Fresno; el de San Martín de Valdeiglesias, que llega a Pelayos de la Presa, y el declarado en Almorox (Toledo), que se encuentra en fase de estabilización.

A ellos sumó el incendio de Burgohondo (Ávila), con la previsión de que, dadas las condiciones meteorológicas, afectaría también a la Comunidad de Madrid. EFE

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