El Gobierno declara la emergencia de interés nacional en Madrid y Ávila por los incendios

Madrid, 24 jul (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado esta noche la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) como consecuencia de la evolución de los incendios forestales declarados en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila). EFE

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