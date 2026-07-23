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El fuego de Castropodame (León) evoluciona bien y los vecinos podrían volver hoy a casa

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Ponferrada (León), 23 jul (EFE).- El incendio forestal de Villaverde de los Cestos, en el municipio de Castropodame (León), ofrece una imagen mucho más esperanzadora tras una jornada de intenso trabajo del operativo de extinción y los cerca de 200 vecinos evacuados podrían regresar esta misma noche a sus casas.

La situación a las 19:00 horas de este jueves es "muy favorable", según ha confirmado el director técnico de extinción, Víctor Fernández, después de la reunión del Cecopi provincial, tras la que ha destacado la eficacia de los medios desplegados desde primera hora del día.

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"El trabajo de los medios ha sido muy efectivo", ha afirmado Fernández, al explicar que el dispositivo ha conseguido perimetrar con buldócer cerca del 90 % del incendio, un avance que reduce considerablemente el riesgo de propagación de las llamas.

La evolución también se ha visto favorecida por la meteorología, ya que las rachas de viento, que preocupaban especialmente durante la jornada, han sido menos intensas de lo previsto, permitiendo consolidar los trabajos de control sobre el terreno.

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Este escenario abre la posibilidad de que los vecinos de Turienzo Castañero y San Pedro Castañero, evacuados en la noche del miércoles por la proximidad del fuego, puedan regresar a sus viviendas esta misma noche, siempre que así lo autorice el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi).

Pese a la notable mejoría, el incendio todavía no puede darse por extinguido y el director técnico ha recordado que serán necesarios alrededor de cinco días de trabajos de liquidación para eliminar completamente los puntos calientes y garantizar que no se produzcan reproducciones, por lo que el amplio dispositivo permanecerá desplegado en la zona durante los próximos días.

El incendio de Castropodame se mantiene así en nivel IGR-2, el máximo, y con un total de 45 medios terrestres y aéreos asignados en estos momentos.EFE

mig/aam/icn

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