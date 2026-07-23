Diez mil personas han sido evacuadas por los incendios de Madrid

Madrid, 23 jul (EFE).- Diez mil personas han sido evacuadas por los incendios que afectan esta jueves a distintas zonas de la región de Madrid, ha informado la Comunidad de Madrid.

Los desalojados son habitantes de las localidades madrileñas de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, ⁠Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno.

El ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, se dirige esta noche al puesto de mando avanzado de la localidad madrileña de Cenicientos para seguir la evolución de los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y las dos regiones limítrofes, informan fuentes del ministerio. EFE

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