Diez mil personas han sido evacuadas por los incendios de Madrid

Madrid, 23 jul (EFE).- Diez mil personas han sido evacuadas por los incendios que afectan esta jueves a distintas zonas de la región de Madrid, ha informado la Comunidad de Madrid.
Los desalojados son habitantes de las localidades madrileñas de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno.
El ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, se dirige esta noche al puesto de mando avanzado de la localidad madrileña de Cenicientos para seguir la evolución de los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y las dos regiones limítrofes, informan fuentes del ministerio. EFE
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