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Desalojos en la localidad madrileña de Villa del Prado por un nuevo incendio forestal

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Madrid, 23 jul (EFE).- Un nuevo incendio forestal que se ha declarado en la localidad de Villa del Prado, diferente del que comenzó este miércoles en Almorox (Toledo), ha obligado a desalojar población de la urbanización Caravan Garden y de un centro residencial, según Emergencias Comunidad de Madrid 112.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) ha enviado un mensaje ES-Alert para informar a la población próxima a la zona afectada de que permanezca confinada en su vivienda hasta nuevo aviso.

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Se ha pedido a los vecinos mantener puertas y ventanas cerradas y evitar salir al exterior.

También se ha enviado un mensaje ES-Alert a la población próxima a la urbanización Caravan Garden, debido a la evolución del incendio de Villa del Prado, pidiendo a los afectados que abandonen el lugar y se dirijan hacia el casco urbano de Aldea del Fresno.

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Asimismo, se ha desalojado el Centro Residencial Casa Hogar Aman Picadas en Aldea del Fresno, por la proximidad con el incendio forestal de Villa del Prado. Los 78 residentes serán trasladados al polideportivo municipal.

Se recuerda a la población de Villa del Prado que debe evitar salir al exterior y tiene que permanecer confinada en las viviendas por seguridad, manteniendo cerradas puertas y ventanas.

En la zona, están trabajando dieciocho dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales, Agentes Forestales y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Se encuentra cortada la M-507 sentido Navalcarnero y la N-403 en sentido Toledo en el cruce entre ambas vías.

Según fuentes del Gobierno regional, en este momento, hay tres incendios que afectan a la Comunidad de Madrid: uno en Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno; otro en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa y otro en Almorox (Toledo), que se encuentra en fase de estabilización. EFE

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