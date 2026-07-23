Cortadas cinco carreteras autonómicas por los incendios forestales registrados en Madrid

Madrid, 24 jul (EFE).- Cinco carreteras autonómicas se encuentran cortadas al tráfico por los tres incendios forestales registrados en la Comunidad de Madrid, según el Gobierno regional.

En Villa del Prado, permanecen cortados al tráfico en ambos sentidos dos tramos de carreteras autonómicas, la M-507 y la M-540.

En la M-507, el cierre afecta desde el punto kilométrico 27,5 hasta el 36, entre Villa del Prado y la intersección con la N-403.

Asimismo, se encuentra cerrada la M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite provincial con Toledo.

En San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, la evolución del incendio ha obligado a realizar un corte total de la M-501 entre los kilómetros 50,7 y 59,4, a la altura de San Martín de Valdeiglesias.

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También permanece completamente cerrada la M-541, entre los kilómetros 0 y 6,4, en Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

Además, en la M-501, entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa, está cortada la circulación en sentido creciente entre los kilómetros 43,5 y 50,7.

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En Loeches, como consecuencia del incendio registrado en esta localidad, permanece cortada una de las vías de servicio de la M-206, entre los kilómetros 5 y 6, en el tramo Loeches-San Fernando de Henares.

En total, el Gobierno regional mantiene movilizados 35 profesionales de Carreteras y de las empresas de conservación en las tres zonas afectadas, que permanecen sobre el terreno para atender las incidencias, vigilar el estado de las vías y facilitar su reapertura en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan.

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La Comunidad de Madrid vive una situación "crítica", con tres incendios "activos" de extrema gravedad: uno en Villa del Prado, que alcanza a Aldea del Fresno; otro en San Martín de Valdeiglesias, que afecta a Pelayos de la Presa, y el declarado en Almorox (Toledo), que se reactivó al mediodía. EFE