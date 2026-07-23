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Controlado incendio en casco urbano de Villa del Prado (Madrid), con un foco perimetrado

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Madrid, 23 jul (EFE).- En estos momentos, el incendio en el casco urbano de la localidad madrileña de Villa del Prado se encuentra controlado, a excepción de un foco situado detrás de los depósitos, que permanece perimetrado, ha informado la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) a la población.

El frente del incendio ha pasado al término municipal de Aldea del Fresno, localidad en la que se ha procedido al desalojo por motivos de seguridad.

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La ASEM 112 ha solicitado a toda la población que mantenga la calma y actúe con la máxima prudencia.

Las personas evacuadas del casco urbano de Villa del Prado pueden regresar a sus viviendas, manteniendo puertas y ventanas cerradas como medida preventiva.

Asimismo, la ASEM 112 pide evitar desplazamientos innecesarios por las calles del municipio, con el fin de no dificultar el trabajo de los servicios de emergencia.

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La carretera M-507 continúa cortada en ambos sentidos.

En cuanto a la urbanización El Encinar del Alberche, no está permitido el acceso por motivos de seguridad. EFE

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