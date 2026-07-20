Sumar afirma que la elección de candidato no dependerá de que sea de un partido u otro

Madrid, 20 jul (EFE).- La coalición Sumar tiene previsto elegir el próximo mes de septiembre a su candidato para las elecciones generales, un nombre que sigue siendo una incógnita y en cuya elección no será un condicionante el hecho de que pertenezca a un partido u otro.

"La militancia o pertenencia a una organización no será el condicionante para apoyar a un candidato", ha dicho el líder de IU, Antonio Maíllo, en una rueda de prensa conjunta de los partidos involucrados en la refundación de la coalición Sumar (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes).

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Al respecto, ha asegurado que todos los partidos están de acuerdo en que deben elegir como candidato a la persona "que mejor refleje el proyecto político" de la nueva coalición Sumar, independientemente de la fuerza política a la que pertenezca.

El nombre del cabeza de lista sigue siendo una incógnita después de que el pasado mes de febrero la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se descartara para repetir de candidata de Sumar en las próximas elecciones generales, previstas en 2027.

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Por su parte, el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, ha evitado pronunciarse en la rueda de prensa de este lunes sobre si estaría dispuesto a dar el paso o si por el contrario se descarta como posible candidato.

"No voy a entrar en el juego de confirmaciones y descartes porque esto ya lo hemos hecho demasiado en el pasado. El espacio tiene muchísima gente con capacidad para ejercer el liderazgo y yo ya sabéis que voy a estar ayudando en lo que pueda", se ha limitado a decir.

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Maíllo ha confiado en que la elección de candidato en septiembre así como el cambio de nombre de la coalición, pendiente también de decidir, sirvan para mejorar las expectativas electorales de este espacio situado a la izquierda del PSOE.

A la espera de concretar todos estos aspectos, Sumar sigue poniendo el acento en su labor en el Gobierno de coalición con el PSOE y este lunes ha anunciado la puesta en marcha en redes sociales de la campaña 'La vida es más fácil', que reivindica medidas aprobadas en el Ejecutivo como la subida del salario mínimo o los 6.200 millones de euros para cuidados y dependencia. EFE

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