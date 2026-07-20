Sánchez lamenta la muerte de David Lucas y destaca "su infatigable defensa de lo público"

Madrid, 20 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado este lunes el fallecimiento del secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, de quien ha destacado en una publicación en su cuenta de la red social X "su infatigable defensa de lo público y su compromiso con el Estado de bienestar".

El también exalcalde de Móstoles -entre 2015 y 2018- y ex secretario de Estado de Transportes ha fallecido a los 58 años tres semanas después de anunciar que suspendía de forma temporal su agenda y su actividad pública para someterse a un tratamiento oncológico.

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Sánchez ha asegurado que David Lucas "representa al máximo los valores de quien pone su vida al servicio de la ciudadanía" y ha explicado que le demostró siempre tanto como compañero en el PSOE como en el desempeño de todas sus responsabilidades en el Gobierno.

"Su legado deja huella en todos nosotros, por su infatigable defensa de lo público y su compromiso con el Estado del bienestar. Todo mi cariño para su familia, amigos y compañeros. Le echaremos mucho de menos", ha señalado Sánchez.

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Asimismo, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha lamentado la pérdida "de un servidor público y un amigo" con el que ha compartido los últimos tres años en el Ministerio de Vivienda.

"El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana lamenta profundamente la pérdida de un excelente compañero que dedicó su vida al servicio público y al bien común. El compromiso y el trabajo de David Lucas deja como legado los cimientos del derecho a la vivienda como quinto pilar del Estado del bienestar", ha asegurado el ministerio.

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Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha recalcado que fue "un gran servidor público, dedicado en lo municipal y en lo estatal" y ha agradecido su ayuda en su llegada a Transportes: "Gran persona y demasiado joven. Un gran abrazo a toda su familia", ha comentado en una publicación en sus redes sociales.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, también se ha sumado a las condolencias, lo mismo que los ministros Óscar López, Ángel Víctor Torres o Jordi Hereu, así como el president de la Generalitat catalana, Salvador Illa, o el PP, que ha trasladado su pésame a la familia y amigos.

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Por su parte, la Asociación de Promotores y Constructores de España, la entidad estatal de Vivienda (Casa 47), el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y otras entidades también han lamentado el fallecimiento de David Lucas.

APCEspaña ha incidido en un comunicado que Lucas fue "un servidor público comprometido", que dedicó buena parte de su trayectoria profesional a trabajar por el interés general y por la mejora de las políticas de vivienda.

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El presidente de APCEspaña, Xavier Vilajoana, ha destacado que recordarán de él "especialmente su capacidad de escucha y su firme voluntad de alcanzar acuerdos" y por ello ha trasladado todo el afecto y el apoyo para su familia y sus seres queridos.

Asimismo, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España ha destacado que Lucas, "amable siempre en su trato, colaboró estrechamente con el Consejo Superior y demostró en todo momento una firme disposición al diálogo y al trabajo conjunto en favor del interés general".

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Por su parte, la Entidad Estatal de Vivienda, Casa 47, ha reconocido en una publicación en sus redes sociales su vocación de servicio público y su compromiso con el derecho a la vivienda, "que permanecerá en su legado".

La Confederación Española de Transporte de Mercancías ha trasladado su pésame a su familia, amigos y compañeros, lo mismo que la Confederación Nacional de la Construcción, mientras que el gestor de navegación aérea español, Enaire, se ha mostrado "muy apenado" por la pérdida de su expresidente, al tiempo que era secretario de Estado de Transportes. EFE

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