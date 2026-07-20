Espana agencias

Sánchez lamenta la muerte de David Lucas y destaca "su infatigable defensa de lo público"

Guardar
Google icon

Madrid, 20 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado este lunes el fallecimiento del secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, de quien ha destacado en una publicación en su cuenta de la red social X "su infatigable defensa de lo público y su compromiso con el Estado de bienestar".

El también exalcalde de Móstoles -entre 2015 y 2018- y ex secretario de Estado de Transportes ha fallecido a los 58 años tres semanas después de anunciar que suspendía de forma temporal su agenda y su actividad pública para someterse a un tratamiento oncológico.

PUBLICIDAD

Sánchez ha asegurado que David Lucas "representa al máximo los valores de quien pone su vida al servicio de la ciudadanía" y ha explicado que le demostró siempre tanto como compañero en el PSOE como en el desempeño de todas sus responsabilidades en el Gobierno.

"Su legado deja huella en todos nosotros, por su infatigable defensa de lo público y su compromiso con el Estado del bienestar. Todo mi cariño para su familia, amigos y compañeros. Le echaremos mucho de menos", ha señalado Sánchez.

PUBLICIDAD

Asimismo, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha lamentado la pérdida "de un servidor público y un amigo" con el que ha compartido los últimos tres años en el Ministerio de Vivienda.

"El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana lamenta profundamente la pérdida de un excelente compañero que dedicó su vida al servicio público y al bien común. El compromiso y el trabajo de David Lucas deja como legado los cimientos del derecho a la vivienda como quinto pilar del Estado del bienestar", ha asegurado el ministerio.

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha recalcado que fue "un gran servidor público, dedicado en lo municipal y en lo estatal" y ha agradecido su ayuda en su llegada a Transportes: "Gran persona y demasiado joven. Un gran abrazo a toda su familia", ha comentado en una publicación en sus redes sociales.

 La presidenta del Congreso, Francina Armengol, también se ha sumado a las condolencias, lo mismo que los ministros Óscar López, Ángel Víctor Torres o Jordi Hereu, así como el president de la Generalitat catalana, Salvador Illa, o el PP, que ha trasladado su pésame a la familia y amigos.

Por su parte, la Asociación de Promotores y Constructores de España, la entidad estatal de Vivienda (Casa 47), el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y otras entidades también han lamentado el fallecimiento de David Lucas.

APCEspaña ha incidido en un comunicado que Lucas fue "un servidor público comprometido", que dedicó buena parte de su trayectoria profesional a trabajar por el interés general y por la mejora de las políticas de vivienda.

El presidente de APCEspaña, Xavier Vilajoana, ha destacado que recordarán de él "especialmente su capacidad de escucha y su firme voluntad de alcanzar acuerdos" y por ello ha trasladado todo el afecto y el apoyo para su familia y sus seres queridos.

Asimismo, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España ha destacado que Lucas, "amable siempre en su trato, colaboró estrechamente con el Consejo Superior y demostró en todo momento una firme disposición al diálogo y al trabajo conjunto en favor del interés general".

Por su parte, la Entidad Estatal de Vivienda, Casa 47, ha reconocido en una publicación en sus redes sociales su vocación de servicio público y su compromiso con el derecho a la vivienda, "que permanecerá en su legado".

La Confederación Española de Transporte de Mercancías ha trasladado su pésame a su familia, amigos y compañeros, lo mismo que la Confederación Nacional de la Construcción, mientras que el gestor de navegación aérea español, Enaire, se ha mostrado "muy apenado" por la pérdida de su expresidente, al tiempo que era secretario de Estado de Transportes. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El río Llerana de Cantabria se queda “completamente arrasado, sin vida” por un vertido ganadero y deja a más de 2.000 peces muertos: su restauración podría durar años

El vertido se extendió a lo largo de 6.000 metros de cauce: desde 4.500 metros en el Pisueña hasta 1.500 metros en el Llerana

El río Llerana de Cantabria se queda “completamente arrasado, sin vida” por un vertido ganadero y deja a más de 2.000 peces muertos: su restauración podría durar años

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 20 al 25 de julio: RTVE modifica su programación por la celebración del Mundial 2026

La serie diaria de La 1 no emitirá episodios el lunes, el jueves y el viernes por la programación deportiva

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 20 al 25 de julio: RTVE modifica su programación por la celebración del Mundial 2026

Las promesas de los jugadores de la selección española tras ganar el Mundial

Tatuajes de la cara Luis de la Fuente o someterse a algunos cambios de look, entre los retos más repetidos por los campeones del mundo

Las promesas de los jugadores de la selección española tras ganar el Mundial

Habla el padre del joven al que un policía dejó sin un testículo cuando celebraba el pase de España a la final del Mundial y pide ayuda para localizarle: “Es un horror”

La víctima, de 21 años, tuvo que ir al hospital, donde le operaron de urgencia. Joaquín, su padre, asegura que la denuncia ya está puesta y que no se trató de una carga policial, sino de un caso aislado

Habla el padre del joven al que un policía dejó sin un testículo cuando celebraba el pase de España a la final del Mundial y pide ayuda para localizarle: “Es un horror”

La graciosa metedura de pata de Tamara Falcó con la IA y la Selección española: “Es lo que tiene cuando la IA te hace el trabajo”

La hija de Isabel Preysler ha felicitado a los jugadores de una forma un poco accidentada

La graciosa metedura de pata de Tamara Falcó con la IA y la Selección española: “Es lo que tiene cuando la IA te hace el trabajo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Julio Martínez entrega un escrito al juez horas antes de declarar en el que asegura que Zapatero era quien “marcaba los pasos a seguir” para el rescate de Plus Ultra

Julio Martínez entrega un escrito al juez horas antes de declarar en el que asegura que Zapatero era quien “marcaba los pasos a seguir” para el rescate de Plus Ultra

Muere David Lucas, secretario de Estado de Vivienda

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

ECONOMÍA

¿Puedo reclamar un terreno abandonado en España y ponerlo a mi nombre? Esto es lo que dice la ley

¿Puedo reclamar un terreno abandonado en España y ponerlo a mi nombre? Esto es lo que dice la ley

Encuentras joyas en el desván, ruinas bajo el suelo o petróleo en el jardín: la ley aclara qué puedes quedarte

La bombona de butano sube casi un 5% desde este martes por el fin de la rebaja del IVA

Ni flotadores gigantes ni colchonetas en la piscina: la comunidad de vecinos puede prohibirlos según la ley

El K-Pop suena en la final del Mundial y consolida su público en España: el 85% de sus fans gasta hasta 100 euros al mes en ‘merchandising’

DEPORTES

La celebración del Mundial en España, en directo | La Selección aterriza en Madrid para darse un baño de masas: la agenda y el recorrido de los campeones del mundo

La celebración del Mundial en España, en directo | La Selección aterriza en Madrid para darse un baño de masas: la agenda y el recorrido de los campeones del mundo

Las promesas de los jugadores de la selección española tras ganar el Mundial

Ya hay fecha para la venta de la camiseta de España con la segunda estrella

La selección española aterrizará en Madrid con una hora de retraso

El vuelo de Iberia que lleva a bordo a los campeones del mundo de la Selección española es el más seguido de Flightradar: más de 65.000 personas siguen su recorrido