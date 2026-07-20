Ronald Araujo se incorpora a los entrenamientos de pretemporada

Sant Joan Despí (Barcelona), 20 jul (EFE).- El uruguayo Ronald Araujo se ha incorporado este lunes a las sesiones de entrenamiento de pretemporada del equipo de Hansi Flick, después de su paso por el Mundial con su selección en el que se ha quedado inédito.

El Barcelona de Hansi Flick ha empezado la segunda semana de la pretemporada, pendiente de la salida del meta Marc Andre ter Stegen y de la oficialización del fichaje de Karim Adeyemi.

PUBLICIDAD

Ter Stegen está pendiente de su pase al Ajax de Amsterdam, donde en principio jugará como cedido, pero para ello está pendiente de resolver diferentes cuestiones fiscales.

Lo de Adeyemi es diferente. El alemán incluso se ha visto con Hansi Flick, pero está pendiente de firmar su pase al Barça, algo que se hará en los próximos días. Será presentado en cuanto el presidente de la entidad, Joan Laporta vuelva de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, el equipo barcelonista ha iniciado la segunda semana de entrenamientos de pretemporada, con tres sesiones dobles, tres días a la semana.

Este lunes, el equipo ya ha entrenado en la sesión matinal con Araujo como novedad. Además de los jugadores del primer equipo disponibles, Flick ha contado con los mismos futbolistas del Barça Atlètic y el Juvenil que la semana pasada.

PUBLICIDAD

Así, se han entrenado Orian Goren, Alex González, Òscar Gistau, Hamza Abdelkarim, Ibrahim Diarra, Shane Kluivert, Ebrima Tunkara, Toni Fernández, Guille Fernández, Jofre Torrents, Tommy Marqués, Brian Fariñas, Álvaro Cortés, Aron Yaakobishvili, Iker Rodríguez y Xavi Espart. EFE

(vídeo)