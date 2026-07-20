Representantes del Diálogo Mediterráneo de Antalya impulsan posición única para la COP31

Madrid, 20 jul (EFE).- La embajada de Turquía en Madrid ha acogido este lunes la cuarta de las siete consultas de Diálogo Mediterráneo de Antalya sobre el Clima, con el objetivo de impulsar una posición mediterránea unida de cara a la próxima cumbre del Clima (COP31) que se celebrará en ese país en noviembre próximo.

La reunión ha sido organizada por la Unión para el Mediterráneo (UpM), conjuntamente con Turquía, país anfitrión y presidente de la próxima Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP31), junto con Australia, según un comunicado.

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La electrificación y transición energética, el residuo cero y la economía circular, y la sequía y la seguridad alimentaria son los temas alineados con la Agenda de Acción de la COP31 de Antalya que se han tratado en la reunión de hoy, que ha tenido la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Los participantes subrayaron la importancia de fomentar la resiliencia climática en la región euromediterránea mediante medidas de adaptación y mitigación climática que impulsan la sostenibilidad junto con el desarrollo humano y económico.

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Según el comunicado, la embajadora de Turquía, Nüket Küçükel Ezberci, ha señalado que la COP31 "es una oportunidad única para reforzar la dimensión mediterránea de la acción climática mundial", y busca "fortalecer la cooperación regional y avanzar en la implementación de medidas prácticas".

En este contexto, ha asegurado que esperan que el Diálogo Mediterráneo de Antalya sobre el Clima "desarrolle una cartera de iniciativas de cooperación, movilice alianzas entre gobiernos, organizaciones internacionales, instituciones financieras y el sector privado y genere contribuciones concretas a la Agenda de Acción Climática de la COP31"

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Por su parte, la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Elena Pita, ha apuntado que "el Mediterráneo ya está sufriendo algunos de los impactos más graves del cambio climático, por lo que reforzar la cooperación regional es hoy más necesario que nunca".

Ha asegurado que "España está comprometida a trabajar con sus socios mediterráneos para acelerar la acción en materia de adaptación, energías renovables, resiliencia y economía circular" y pretenden que la COP31 en Antalya marque un punto de inflexión, pasando de la ambición a la implementación".

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El vicesecretario de la UpM para la estabilidad y la resiliencia, Joan Borrell, ha subrayado que “el cambio climático no se detiene en nuestras fronteras nacionales y tampoco debería hacerlo la cooperación mediterránea".

En su opinión, Antalya es una oportunidad para transformar la vulnerabilidad del Mediterráneo en una agenda compartida porque no podemos llegar a la COP31 sin un mensaje regional común".

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El Diálogo Mediterráneo de Antalya sobre el Clima, ha manifestado, ayudará a convertir a la región "en un laboratorio de cooperación climática y en una fuente de soluciones prácticas para nosotros mismos y para el resto del mundo".

La UpM, formada por 43 países, de los cuales 27 pertenecen a la Unión Europea y 16 son socios de la cuenca mediterránea, prevé organizar un Pabellón Mediterráneo en la COP31 de Antalya, la primera que se celebra en las orillas de este mar y que servirá como plataforma para presentar el Plan de Acción Climática para el Mediterráneo. EFE

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