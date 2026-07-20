Espana agencias

Representantes del Diálogo Mediterráneo de Antalya impulsan posición única para la COP31

Guardar
Google icon

Madrid, 20 jul (EFE).- La embajada de Turquía en Madrid ha acogido este lunes la cuarta de las siete consultas de Diálogo Mediterráneo de Antalya sobre el Clima, con el objetivo de impulsar una posición mediterránea unida de cara a la próxima cumbre del Clima (COP31) que se celebrará en ese país en noviembre próximo.

La reunión ha sido organizada por la Unión para el Mediterráneo (UpM), conjuntamente con Turquía, país anfitrión y presidente de la próxima Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP31), junto con Australia, según un comunicado.

PUBLICIDAD

La electrificación y transición energética, el residuo cero y la economía circular, y la sequía y la seguridad alimentaria son los temas alineados con la Agenda de Acción de la COP31 de Antalya que se han tratado en la reunión de hoy, que ha tenido la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Los participantes subrayaron la importancia de fomentar la resiliencia climática en la región euromediterránea mediante medidas de adaptación y mitigación climática que impulsan la sostenibilidad junto con el desarrollo humano y económico.

PUBLICIDAD

Según el comunicado, la embajadora de Turquía, Nüket Küçükel Ezberci, ha señalado que la COP31 "es una oportunidad única para reforzar la dimensión mediterránea de la acción climática mundial", y busca "fortalecer la cooperación regional y avanzar en la implementación de medidas prácticas".

En este contexto, ha asegurado que esperan que el Diálogo Mediterráneo de Antalya sobre el Clima "desarrolle una cartera de iniciativas de cooperación, movilice alianzas entre gobiernos, organizaciones internacionales, instituciones financieras y el sector privado y genere contribuciones concretas a la Agenda de Acción Climática de la COP31"

Por su parte, la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Elena Pita, ha apuntado que "el Mediterráneo ya está sufriendo algunos de los impactos más graves del cambio climático, por lo que reforzar la cooperación regional es hoy más necesario que nunca".

Ha asegurado que "España está comprometida a trabajar con sus socios mediterráneos para acelerar la acción en materia de adaptación, energías renovables, resiliencia y economía circular" y pretenden que la COP31 en Antalya marque un punto de inflexión, pasando de la ambición a la implementación".

El vicesecretario de la UpM para la estabilidad y la resiliencia, Joan Borrell, ha subrayado que “el cambio climático no se detiene en nuestras fronteras nacionales y tampoco debería hacerlo la cooperación mediterránea".

En su opinión, Antalya es una oportunidad para transformar la vulnerabilidad del Mediterráneo en una agenda compartida porque no podemos llegar a la COP31 sin un mensaje regional común".

El Diálogo Mediterráneo de Antalya sobre el Clima, ha manifestado, ayudará a convertir a la región "en un laboratorio de cooperación climática y en una fuente de soluciones prácticas para nosotros mismos y para el resto del mundo".

La UpM, formada por 43 países, de los cuales 27 pertenecen a la Unión Europea y 16 son socios de la cuenca mediterránea, prevé organizar un Pabellón Mediterráneo en la COP31 de Antalya, la primera que se celebra en las orillas de este mar y que servirá como plataforma para presentar el Plan de Acción Climática para el Mediterráneo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las agresiones se multiplican en Madrid durante la noche de la celebración del Mundial: la noche terminó con 7 personas detenidas y 36 hospitalizados

El Samur realizó 303 asistencias y multiplicó sus esfuerzos durante la madrugada de la celebración

Las agresiones se multiplican en Madrid durante la noche de la celebración del Mundial: la noche terminó con 7 personas detenidas y 36 hospitalizados

Zapatero intenta tumbar la validez de los WhatsApp incorporados a la causa al cuestionar la autorización judicial para acceder al disco duro del que fueron extraídos

La defensa del expresidente sostiene que no ha encontrado la resolución que permitía acceder al contenido del dispositivo y avisa de que podría promover la nulidad de esas pruebas por una posible vulneración de derechos fundamentales

Zapatero intenta tumbar la validez de los WhatsApp incorporados a la causa al cuestionar la autorización judicial para acceder al disco duro del que fueron extraídos

Hallan a una mujer de 30 años sin vida en su domicilio en Antequera (Málaga) con heridas de arma blanca: presenta señales de una muerte violenta

Los hechos habrían transcurrido a las 14:00 horas, según han podido confirmar los vecinos que escucharon gritos dentro de la vivienda

Hallan a una mujer de 30 años sin vida en su domicilio en Antequera (Málaga) con heridas de arma blanca: presenta señales de una muerte violenta

María Casado anuncia que pone fin a su etapa en ‘Informativos Telecinco’ por “la dificultad de conciliar mi vida entre Málaga y Madrid”

La presentadora explica que está buscando otras opciones con la cadena que considera “su casa”

María Casado anuncia que pone fin a su etapa en ‘Informativos Telecinco’ por “la dificultad de conciliar mi vida entre Málaga y Madrid”

El río Llerana de Cantabria se queda “completamente arrasado, sin vida” por un vertido ganadero y deja a más de 2.000 peces muertos: su restauración podría durar años

El vertido se extendió a lo largo de 6.000 metros de cauce: desde 4.500 metros en el Pisueña hasta 1.500 metros en el Llerana

El río Llerana de Cantabria se queda “completamente arrasado, sin vida” por un vertido ganadero y deja a más de 2.000 peces muertos: su restauración podría durar años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero intenta tumbar la validez de los WhatsApp incorporados a la causa al cuestionar la autorización judicial para acceder al disco duro del que fueron extraídos

Zapatero intenta tumbar la validez de los WhatsApp incorporados a la causa al cuestionar la autorización judicial para acceder al disco duro del que fueron extraídos

Julio Martínez entrega un escrito al juez horas antes de declarar en el que asegura que Zapatero era quien “marcaba los pasos a seguir” para el rescate de Plus Ultra

Muere David Lucas, secretario de Estado de Vivienda

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

ECONOMÍA

¿Puedo reclamar un terreno abandonado en España y ponerlo a mi nombre? Esto es lo que dice la ley

¿Puedo reclamar un terreno abandonado en España y ponerlo a mi nombre? Esto es lo que dice la ley

Encuentras joyas en el desván, ruinas bajo el suelo o petróleo en el jardín: la ley aclara qué puedes quedarte

La bombona de butano sube casi un 5% desde este martes por el fin de la rebaja del IVA

Ni flotadores gigantes ni colchonetas en la piscina: la comunidad de vecinos puede prohibirlos según la ley

El K-Pop suena en la final del Mundial y consolida su público en España: el 85% de sus fans gasta hasta 100 euros al mes en ‘merchandising’

DEPORTES

La celebración del Mundial en España, en directo | La Selección aterriza en Madrid para darse un baño de masas: la agenda y el recorrido de los campeones del mundo

La celebración del Mundial en España, en directo | La Selección aterriza en Madrid para darse un baño de masas: la agenda y el recorrido de los campeones del mundo

Las promesas de los jugadores de la selección española tras ganar el Mundial

Ya hay fecha para la venta de la camiseta de España con la segunda estrella

La selección española aterrizará en Madrid con una hora de retraso

El vuelo de Iberia que lleva a bordo a los campeones del mundo de la Selección española es el más seguido de Flightradar: más de 65.000 personas siguen su recorrido