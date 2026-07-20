Muere un ucraniano de 76 años cuando se bañaba con su mujer en una playa de Torrevieja

Torrevieja (Alicante), 20 jul (EFE).- Un hombre de 76 años y nacionalidad ucraniana ha fallecido este lunes cuando se bañaba con su mujer en la playa de Poniente-Los Náufragos, en Torrevieja (Alicante), según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

Por su parte, fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu) han señalado que han recibido a las 7:43 horas un aviso para asistir al septuagenario que "se encontraba en parada cardiorrespiratoria" y han indicado que han movilizado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y otra del Samu.

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El equipo médico le ha realizado las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, pero no ha habido respuesta, y ha confirmado su fallecimiento.

Mientras, la mujer ha tenido que ser asistida por una crisis de ansiedad, según fuentes del instituto armado. EFE

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