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Madrid festeja casi toda la madrugada el triunfo de España en el Mundial

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Madrid, 20 jul (EFE).- Miles de personas han pasado casi toda la madrugada de este lunes en la Plaza de Cibeles de Madrid para celebrar el triunfo de España en la final del Mundial de fútbol, en la que el equipo que dirige Luis de la Fuente se ha impuesto por la mínima a Argentina gracias a un gol de Ferran Torres en la prórroga.

Hasta que la Policía comenzó a desalojar a los congregados alrededor de las 5:00 horas, aún se contabilizaban por miles las personas que abarrotaban esta céntrica plaza de la capital de España y las principales vías de acceso a ella, como la calle Alcalá y los paseos del Prado y de Recoletos.

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Durante esta madrugada, la celebración se ha extendido también a otros puntos de la capital, como la Puerta del Sol, donde algunos cientos de personas han festejado hasta alrededor de las 4:00 horas el que es el segundo título mundialista de España, acompañados por una charanga.

Los servicios de emergencias de la capital y de la Comunidad de Madrid tienen previsto emitir en las primeras horas de este lunes el parte de incidencias derivadas de estas celebraciones.

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En la fuente de Cibeles ya está preparada la decoración y la infraestructura para que este lunes la selección española celebre el triunfo con todos los aficionados.

La selección aterrizará en Madrid a las 12:50 horas de este lunes, será recibida por la Casa Real a las 16:30 y posteriormente se dirigirá a La Moncloa antes de iniciar un recorrido en autobús descubierto que la llevará hasta Cibeles, donde tendrán lugar los actos centrales del festejo.

En la tarde y la noche del domingo, cerca de 40.000 personas se congregaron en la Plaza de Colón y en Madrid Río para ver el partido. Asimismo, en el Movistar Arena, uno de los pabellones multiusos de la ciudad, se reunieron 15.000 personas.

Los bares y las terrazas también estuvieron a rebosar, mientras que otros emplazamientos, como los Autocines Madrid o el Parque Warner, instalaron pantallas gigantes para seguir el encuentro. EFE

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