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Libertad con orden de alejamiento para un acusado de agredir a su pareja en un camping de Guardamar (Alicante)

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La magistrada de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche (Alicante), tras recibir este domingo a un hombre detenido por presuntamente agredir a su pareja en un camping de Guardamar del Segura, ha acordado para él libertad con orden de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima.

El varón está investigado por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género, ha detallado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

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La instrucción continuará a partir de ahora en el órgano judicial competente, que es la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Torrevieja.

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