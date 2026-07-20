La selección argentina regresará este lunes al país tras caer en la final del Mundial

Buenos Aires, 19 jul (EFE).- La selección argentina de fútbol regresará el lunes al país suramericano tras la derrota de este domingo por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, mientras que, por el momento, no se ha dado a conocer si el plantel albiceleste llevará a cabo alguna celebración con la afición.

"Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17:00 (20:00 GMT)", explicó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en un comunicado.

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La AFA no precisó hacia dónde se dirigirá el plantel después de aterrizar, por lo que se desconoce hasta el momento si planean realizar algún tipo de festejo con la afición.

El comunicado expresó además un "profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026" y añadió: "El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la selección es patrimonio de todos los argentinos".

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El presidente argentino, Javier Milei, anunció tras la derrota ante España que declarará feriado nacional el día en que la selección argentina decida celebrar junto a los aficionados tras su regreso al país.

"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la selección argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", escribió Milei en su cuenta de la red social X.

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Este domingo, tras el final del partido en el que España se coronó campeón con un gol de Ferran Torres en la prórroga, decenas de miles de argentinos salieron a las calles de distintos puntos del país para expresar su apoyo y agradecimiento al seleccionado por haber llegado a la final y quedado a las puertas del bicampeonato.

Días atrás, Milei puso a disposición la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, para que el plantel pudiera celebrar desde el balcón presidencial en caso de obtener el título mundial.

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El mandatario también informó que la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de su hermana Karina Milei, trabajaba junto a la Casa Militar en un operativo para facilitar los festejos, mientras que el Ministerio de Seguridad y las fuerzas federales comenzaron a diseñar un dispositivo especial para el regreso de la delegación.

Como parte de esos preparativos, la AFA anunció este sábado la suspensión de todos los partidos previstos para este lunes y martes en las distintas categorías del fútbol argentino, con el objetivo de priorizar el regreso del seleccionado nacional.

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Hace cuatro años, tras la conquista del Mundial de Catar 2022, cerca de cinco millones de personas salieron a las calles de Buenos Aires y su periferia para recibir a la selección.

La multitud obligó entonces a suspender la caravana prevista y los jugadores completaron el recorrido a bordo de helicópteros que sobrevolaron el centro de la capital argentina. EFE

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