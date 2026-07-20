Espana agencias

La selección argentina regresará este lunes al país tras caer en la final del Mundial

Guardar
Google icon

Buenos Aires, 19 jul (EFE).- La selección argentina de fútbol regresará el lunes al país suramericano tras la derrota de este domingo por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, mientras que, por el momento, no se ha dado a conocer si el plantel albiceleste llevará a cabo alguna celebración con la afición.

"Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17:00 (20:00 GMT)", explicó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en un comunicado.

PUBLICIDAD

La AFA no precisó hacia dónde se dirigirá el plantel después de aterrizar, por lo que se desconoce hasta el momento si planean realizar algún tipo de festejo con la afición.

El comunicado expresó además un "profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026" y añadió: "El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la selección es patrimonio de todos los argentinos".

PUBLICIDAD

El presidente argentino, Javier Milei, anunció tras la derrota ante España que declarará feriado nacional el día en que la selección argentina decida celebrar junto a los aficionados tras su regreso al país.

"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la selección argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", escribió Milei en su cuenta de la red social X.

Este domingo, tras el final del partido en el que España se coronó campeón con un gol de Ferran Torres en la prórroga, decenas de miles de argentinos salieron a las calles de distintos puntos del país para expresar su apoyo y agradecimiento al seleccionado por haber llegado a la final y quedado a las puertas del bicampeonato.

Días atrás, Milei puso a disposición la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, para que el plantel pudiera celebrar desde el balcón presidencial en caso de obtener el título mundial.

El mandatario también informó que la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de su hermana Karina Milei, trabajaba junto a la Casa Militar en un operativo para facilitar los festejos, mientras que el Ministerio de Seguridad y las fuerzas federales comenzaron a diseñar un dispositivo especial para el regreso de la delegación.

Como parte de esos preparativos, la AFA anunció este sábado la suspensión de todos los partidos previstos para este lunes y martes en las distintas categorías del fútbol argentino, con el objetivo de priorizar el regreso del seleccionado nacional.

Hace cuatro años, tras la conquista del Mundial de Catar 2022, cerca de cinco millones de personas salieron a las calles de Buenos Aires y su periferia para recibir a la selección.

La multitud obligó entonces a suspender la caravana prevista y los jugadores completaron el recorrido a bordo de helicópteros que sobrevolaron el centro de la capital argentina. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pronóstico del clima en Zaragoza para este 20 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del clima en Zaragoza para este 20 de julio

Las últimas previsiones para Valencia: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Las últimas previsiones para Valencia: temperatura, lluvias y viento

Conoce el clima de este día en Sevilla

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Conoce el clima de este día en Sevilla

Temperaturas en Málaga: prepárate antes de salir de casa

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Temperaturas en Málaga: prepárate antes de salir de casa

España: las predicciones del tiempo en Madrid este 20 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

España: las predicciones del tiempo en Madrid este 20 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

La otra final del Mundial se juega en el palco: Trump comparte asiento con Pedro Sánchez, el rey y Sheinbaum

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

Feijóo promete revisar las regularizaciones y endurecer el acceso a la nacionalidad si gobierna: “La política migratoria de Sánchez va en contra del derecho europeo”

ECONOMÍA

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

Argentina gana a España en paro y crecimiento económico, pero pierde por goleada en inflación y condiciones laborales

Una semana de vacaciones en familia ya cuesta alrededor de 2.000 euros incluso en los destinos más baratos de España

La ley permite al inquilino quedarse hasta cinco años en la vivienda aunque su contrato de alquiler sea solo de uno

Del campo argentino a la mesa española: el viaje de 10.000 kilómetros de un chuletón de carne argentina tras el acuerdo UE-Mercosur

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial

Así te hemos contado la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

“¡¡¡Ahora toca celebrar!!!”: una España eufórica sale a las calles para compartir la emoción de ser campeones del mundo

Cuándo y dónde será en Madrid la celebración de la victoria de España en el Mundial: los campeones del mundo se citan con la afición en la capital

Las víctimas de La Roja en el Mundial 2026: la selección española derrota a Cristiano, Messi y Mbappé