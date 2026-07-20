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La reina Sofía, medalla de oro de Universidad de Salamanca por su compromiso con la poesía

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Salamanca, 20 jul (EFE).- La Universidad de Salamanca ha acordado este lunes conceder a la reina Sofía su medalla de oro, máximo galardón concedido a personas e instituciones, por su compromiso durante 35 años con el premio de poesía iberoamericana que lleva su nombre.

Así lo ha trasladado el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, quien ha destacado "el esfuerzo que siempre hace (la reina) por estar ahí siempre" con la entidad académica y todo lo que es literatura.

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A preguntas de los medios, tras firmar un convenio con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para crear la cátedra de Educación, Infancia y Juventud, el rector ha recordado que la universidad lleva trabajando 35 años con la reina Sofía, a través de ese premio, que "es un proyecto muy suyo, en el que está totalmente volcada".

"Pensamos que había sido el momento de agradecerle el esfuerzo que hace por estar ahí siempre con nosotros, por todo lo que es la literatura, por todo lo que es la poesía; y porque siempre que la necesitamos está apoyando a la Universidad de Salamanca".

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La Universidad ha aprobado este lunes, por asentimiento, la concesión de la medalla, según ha informado en un comunicado. EFE

nmb-mr/jlg

(foto)

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