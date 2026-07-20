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La jueza abre juicio oral al joven acusado de injuriar en redes sociales a Carlos Mazón

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La magistrada titular de la Plaza 21 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha dictado auto de apertura de juicio oral para un joven estudiante acusado de injuriar al expresidente de la Generalitat y diputado en Les Corts, Carlos Mazón, al que dijo en abril de 2025 --medio año después de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 en la que fallecieron 231 personas-- a través de redes sociales: "La horca te espera", ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La Fiscalía Provincial de Valencia ha pedido una multa de 3.000 euros, según consta en la calificación fiscal provisional consultada por Europa Press, en la que el ministerio público atribuye al joven un presunto delito de injurias contra autoridad por el que se le reclama el pago de una multa de diez meses con cuota diaria de 10 euros.

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El joven, de 21 años, publicó a través de la red social X: "Tú lo que eres es un sinvergüenza y un cabrón, 200 estudiantes estábamos esperándote fuera y tu solo sabes llamar a la policía a que te proteja. Eres un cobarde, lo fuiste el día 29 de octubre y lo eres ahora. La horca te espera y nosotros la ataremos a tu cuello traidor".

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