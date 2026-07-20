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La FEMP solicita a Aagesen una reunión para abordar el Reglamento de Costas y su impacto

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Madrid, 20 jul (EFE).- La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha pedido una reunión con la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para abordar el Reglamento General de Costas, que tendrá una incidencia directa sobre el desarrollo socioeconómico de numerosas localidades costeras.

La presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha realizado la petición por medio de una carta remitida a la ministra Aagesen, en la que especifica que desea abordar el proceso antes de que continúe la tramitación de la modificación del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.

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Según un comunicado de la FEMP, en la misiva García-Pelayo recuerda que las entidades locales desempeñan un "papel esencial en la gestión y conservación del litoral, por lo que consideran imprescindible que su experiencia y conocimiento puedan ser tenidos en cuenta" durante la tramitación de la reforma del Reglamento.

Señala que la tramitación de esta reforma normativa "tendrá una incidencia directa" sobre la competencia, su capacidad de gestión y el desarrollo socioeconómico de numerosos municipios costeros.

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Según la FEMP, su Junta de Gobierno, con el respaldo unánime de todos los grupos políticos en ella representados, acordó solicitar al Ministerio la apertura de un espacio de diálogo institucional en el que la Federación pueda trasladar las observaciones, propuestas y consideraciones de las entidades locales respecto del contenido de la modificación normativa.

En el texto se subraya que "el diálogo y la colaboración entre administraciones contribuirán a alcanzar una regulación más equilibrada, eficaz y respetuosa con las necesidades de los municipios del litoral". EFE

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