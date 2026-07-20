IU, Sumar, Comuns y Más Madrid reivindican sus logros y que sus expectativas mejorarán cuando tengan nuevo candidato

IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comuns lanzan una campaña en redes para reivindicar sus logros conseguidos en el Gobierno y confían en crecer en intención de voto cuando anuncien a su futuro candidato para las próximas elecciones generales, algo que no estará condicionada por la pertenencia o no a una formación política.

Así lo han trasladado en rueda de prensa conjunta en Madrid el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, y el titular de Cultura, Ernest Urtasun, quien en su caso ha rechazado entrar en el "juego de confirmaciones y descartes" a la pregunta de si se descartaba la posibilidad de ser cabeza de lista en 2027.

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En febrero el ministro deslizaba que se autodescartaba para ese rol, al decir que su labor era estar al lado del candidato, y durante la comparecencia de este lunes se ha limitado a comentar que su espacio político tiene mucha gente con capacidad para ejercer el liderazgo y que él va a estar "ayundándolo" en lo que pueda.

Por su parte, Maíllo ha reafirmado que a partir de septiembre la intención es dar pasos para definir la marca electoral y el candidato, convencido de que las perspectivas electorales de la futura coalición mejorarán cuando se den esas certezas al electorado a la izquierda del PSOE.

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EL CANDIDATO DEBE AÑADIR FORTALEZA A LA CANDIDATURA

También ha señalado que no va a condicionar en absoluto en la decisión sobre el candidato a las generales que éste pertenezca o no a una formación política, dado que el sentimiento "unánime" que percibe es que lo relevante es que dicha persona añada "potencialidad" al proyecto político que construyen IU, Sumar, Más Madrid y Comuns para que lo "refleje mejor que nadie".

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El coordinador federal de IU ha defendido que la izquierda alternativa, según las encuestas, tiene un nivel de intención de voto que está ahí y no ha desaparecido "ni mucho menos". Es más, ha insistido en que las expectativas serán "más halagüeñas" cuando ese electorado, que les está "esperando", vea que están cohesionados, tienen una nueva marca electoral y el referente para 2027.

'LA VIDA ES MÁS FÁCIL', CAMPAÑA PARA PONER EN VALOR SUS POLÍTICAS

Tanto Maíllo como Urtasun han detallado que los partidos presentes en el Gobierno por la cuota del socio minoritario despliegan la campaña 'La vida es más fácil' para enarbolar las "conquistas sociales" que han propiciado durante la legislatura.

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Entre ellas han citado iniciativas como la subida del salario mínimo interprofesional, la mejora de la financiación del sistema de dependencia, la ayudas públicas a adolescentes para la adquisición de gafas y lentillas, junto a otras medidas como la ley para la nacionalización de saharauis, el proyecto legislativo para despenalizar los determinados delitos de opinión o su afán por retomar la prórroga de los contratos de alquiler, entre otras.

Maíllo ha destacado que su espacio político está a la "altura del momento histórico" al propiciar actuaciones que "mejoran las condiciones materiales" de la clase trabajadora a la que defienden.

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Aparte, esta campaña simboliza la cohesión entre las formaciones del socio minoritario del Ejecutivo, su convicción para incorporar más organizaciones a esa futura coalición y el trabajo consensuado que despliegan mediante su alianza política.

Mientras, Urtasun ha manifestado su orgullo por los hitos conseguidos por su espacio político, dado que "no olvidan nunca para qué están en política ni para qué están el Gobierno".

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