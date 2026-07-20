El juez cita el 5 de agosto al exjefe de gabinete de Sánchez por el clonado de su móvil

Madrid, 20 jul (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado el 5 de agosto a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, para "verificar" el clonado de su móvil e incorporarlo al conocido como caso Leire Díez, donde está investigado.

Al imputarle en la investigación sobre presuntas maniobras para desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno, el juez ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que volcase y analizase el contenido del móvil de Serrano.

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En una providencia fechada el 16 de julio, a la que ha tenido acceso EFE este lunes, el juez Pedraz cita a Serrano el 5 de agosto "a fin de verificar dicho clonado y su número de identificación" y tenerlo para incorporarlo a la investigación o, en su caso, acordar "un nuevo clonado en sede judicial" con él presente.

Una diligencia que se practica ante la letrada de la administración de justicia del juzgado, según fuentes jurídicas consultadas por EFE.

Pedraz imputó hace unas semanas a Juan Manuel Serrano después de que un informe de la UCO apuntase a su participación "preeminente", tanto en la rama del caso sobre la "obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI", como en una supuesta organización que se dedicaba presuntamente a boicotear causas judiciales.

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En dicho informe, según el juez, aparecían indicios relacionados tanto con presuntas prácticas ilegales en la contratación pública como con las maniobras respecto a causas judiciales.

En la rama centrada en las adjudicaciones, el juez apuntó a actuaciones semejantes en Correos a las investigadas en otras empresas públicas participadas por la SEPI como Mercasa o Enusa, que comenzaron "con la irregular contratación de Leire Díez" como directora gerente de Filatelia, bajo dependencia de Serrano.

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Pedraz busca averiguar si Serrano se limitó "a consentir" una "ilícita operativa" de contratación "o su responsabilidad se extendió a impulsarla y dirigirla", y también quiere conocer su grado de implicación en presuntas maniobras para boicotear causas judiciales. EFE