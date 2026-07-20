Dani Olmo: "Sabíamos que teníamos equipo para hacerlo"

East Rutherford (EE.UU), 20 jul (EFE).- El centrocampista español Dani Olmo aseguró este domingo que los componentes de la selección española se sienten "muy felices" con la conquista del Mundial a expensas de Argentina.

"Es un sueño hecho realidad. Un objetivo cumplido. Sabíamos que teníamos equipo para hacerlo posible. Al final lo hemos podido conseguir, así que muy feliz", dijo tras el partido jugado en el estadio Metlife.

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El jugador del Barcelona afirmó que en el vestuario se hicieron múltiples fotos de recuerdo tras el partido, que les han entregado "unos mini trofeos muy chulos" y restó importancia a que los jugadores argentinos estuviesen de espalda en la ceremonia de premiación.

"No nos importa. Al final yo creo que también es importante los valores que quieres transmitir hacia afuera. Somos un ejemplo para muchas generaciones, para muchos niños y niñas, y yo creo que ellos deben también ser un ejemplo para todo y para bien", puntualizó. EFE

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