Asociación militar condena la "atroz" agresión a soldados que veían la final en Berriozar

Madrid, 20 jul (EFE).- La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha condenado la "atroz" agresión sufrida anoche por miembros de la Fuerzas Armadas mientras veían la final del mundial entre España y Argentina en un bar de Berriozar (Navarra) y ha reclamado que estos hechos no queden impunes.

La agresión ocurrió sobre las 22.15 horas cuando diez personas encapuchadas se dirigieron expresamente a la mesa en la que se encontraba un grupo de militares y, esgrimiendo barras y porras extensibles, comenzaron a agredirles.

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Entre las víctimas se encontraban militares destinados en el cercano acuartelamiento de Aizoáin, habituales del establecimiento, algunos de los cuales tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios para recibir atención médica, ha informado ATME en un comunicado.

La asociación lamenta "profundamente" que servidores públicos hayan sido víctimas de "una agresión cobarde y organizada, ejecutada por individuos que actuaron con total desprecio hacia la integridad física de los presentes (en el bar) y hacia la convivencia social".

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Según ATME, las agresiones han sido de una "magnitud desproporcionada" y han provocado en los militares traumatismo craneoencefálico, rotura de costillas, muñecas, hombros y codos, cortes de cristal o magulladuras.

Por ello, insta a la justicia y a la policía a que realicen la investigaciones oportunas para que se identifique a los autores de esta "brutal" agresión a unos militares "por el mero hecho de estar viendo el partido de la selección española con una bandera de España en un bar".

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ATME ha denunciado que "fueron a por ellos directamente sin tener en cuenta que también había niños y familias" en el bar y ha reafirmado su apoyo a los heridos y a sus familiares. EFE