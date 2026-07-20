Al menos 12 detenidos durante desalojo de aficionados concentrados en Buenos Aires

Buenos Aires, 19 jul (EFE).- Al menos 12 personas fueron detenidas este domingo por las fuerzas de seguridad durante incidentes surgidos durante el desalojo de aficionados en las inmediaciones del Obelisco de Buenos Aires donde se habían concentrado para expresar apoyo a la selección tras caer por 1-0 ante España en la final del Mundial.

El intento de la Policía por dispersar a los hinchas desató enfrentamientos, ataques con botellas y otros objetos a las fuerzas de seguridad, que reaccionaron con balas de goma y gases lacrimógenos.

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Cientos de agentes de distintas fuerzas fueron desplegados en la zona, donde también fueron utilizados carros hidrantes para despejar las inmediaciones del Obelisco.

Según fuentes oficiales citadas por la prensa local, al menos 12 personas fueron detenidas durante los incidentes, mientras que por el momento no se ha informado sobre personas heridas.

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Decenas de miles de argentinos salieron este domingo a las calles de distintos puntos del país suramericano para agradecer a su seleccionado por su desempeño en el Mundial 2026 y la entrega durante la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Minutos después del pitido final que marcó la derrota de Argentina contra España, miles de aficionados salieron a las calles de sus ciudades o pueblos donde se congregaron pese a la caída en el duelo decisivo que consagró a España.

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El principal punto de encuentro fue el Obelisco de Buenos Aires, donde una multitud se congregó en una celebración improvisada con instrumentos y fuegos de artificio, cantando y bailando pese a la derrota, mientras se proyectaban sobre el monumento imágenes de los jugadores y de la afición en Estados Unidos.

La concentración en el Obelisco no se dio en un clima de tristeza y desazón sino festivo, con los presentes coreando canciones en apoyo al seleccionado, como la conocida 'Muchachos' o 'La cuarta estrella', algo que se replicó también en otros barrios de la capital argentina y en otras ciudades del país, como Mar del Plata, Córdoba y Bahía Blanca.

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En Rosario, ciudad natal de Lionel Messi, miles se reunieron en el Monumento a la Bandera, sobre el que se proyectaron los colores de la camiseta argentina, e hicieron flamear sus banderas. EFE