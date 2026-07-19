“Master Cath” debuta con victoria en San Sebastián y ya mira a la Copa de Oro

San Sebastián, 19 jul (EFE).- El tordo de 4 años “Master Cath” ha dominado con autoridad esta tarde la preparatoria de la Copa de Oro, en el que era su debut en España, y ya parte como uno de los favoritos para la carrera bandera del Hipódromo de San Sebastián, el 15 de agosto. Ha contado con la monta del portugués Ricardo Sousa, que hoy ha vencido en tres de las cinco pruebas programadas.

“Campelo” se encargó de mostrar el camino a los siete participantes del premio Garda Seguridad, vigilado por el muy fondista “Finely Tuned”, mientras “Master Cath” esperaba tranquilo en la cola del lote.

PUBLICIDAD

Llegada la recta, los dos primeros mantenían fuerzas, pero por la calle uno venía remontando el postrero ganador. A falta de doscientos metros ya se emparejaba con “Finely Tuned”; en el último hectómetro andaba cabeza a cabeza con “Campelo”, al que terminaría dejando segundo en el poste, con un cuerpo y medio de ventaja.

Una bolsa de 8.000 euros recompensan a la cuadra del mejor, la cántabra Río Cubas, cuyo propietario, Diego Sarabia, estará con probabilidad en la silla de “Master Cath” en los cajones de salida de la Copa de Oro, según afirmó el preparador del caballo, el argentino Óscar Anaya.

PUBLICIDAD

También destacaba en la tarde la otra preparatoria, la reservada a los tres años, si bien no parece que sus protagonistas vayan a estar el 15 de agosto en San Sebastián. Ganó con solvencia “Drago”, con el propio Sousa, y tras superar a “Light l’Audrielle”.

Ambos potros podrían tener su próxima salida ya en otoño, en el Hipódromo de Madrid. “Dragon Force”, también con el jockey portugués, ganó la preparatoria para el gran premio de los jóvenes dos años, para el Critérium Internacional. Dejó a tres cuerpos a “Zelrya”.

PUBLICIDAD

Los otros vencedores, en sendos hándicaps de 1.600 metros, han sido “Nordeste”, con el argentino Nico Valle, y “Beria”, con la cántabra Cristina Pérez, jockey que ayer noche ya había ganado dos carreras en Madrid.

La combinación premiada de la apuesta Quíntuple Plus es la formada por las mantillas:

1 – 6 – 2 – 7 – 1 – 2. En la Lototurf, el caballo ganador es el 7. EFE

fg/asc