Lisandro Martínez abandona la final por lesión en el minuto 44

Nueva Jersey (EE.UU.), 19 jul (EFE).- Lisandro Martinez, defensa central de Argentina, tuvo que retirarse del terreno de juego en el minuto 44 debido a una lesión durante la final del Mundial 2026 ante España en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

El central estaba siendo figura clave para su técnico Lionel Scaloni durante este Mundial. En su lugar entró Nicolás Otamendi. EFE