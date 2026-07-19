Espana agencias

Lisandro Martínez abandona la final por lesión en el minuto 44

Guardar
Google icon

Nueva Jersey (EE.UU.), 19 jul (EFE).- Lisandro Martinez, defensa central de Argentina, tuvo que retirarse del terreno de juego en el minuto 44 debido a una lesión durante la final del Mundial 2026 ante España en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

El central estaba siendo figura clave para su técnico Lionel Scaloni durante este Mundial. En su lugar entró Nicolás Otamendi. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La historia de amor de Dani Olmo y la modelo Laura Abla: de portada de revista en Alemania a ser su mayor apoyo en el Mundial 2026

La pareja inició su noviazgo en abril de 2023, después de conocerse durante la etapa en la que el futbolista jugaba en el RB Leipzig

La historia de amor de Dani Olmo y la modelo Laura Abla: de portada de revista en Alemania a ser su mayor apoyo en el Mundial 2026

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del domingo 19 de julio de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del domingo 19 de julio de 2026

Números ganadores del Lototurf de este 19 de julio

Basta con acertar a uno de los resultados de esta lotería para obtener uno de sus premios

Números ganadores del Lototurf de este 19 de julio

Julio Iglesias pone a la venta la mansión que adquirió en Piñor (Ourense): una mansión con lago artificial, piscina, 13 baños y 7 dormitorios

El intérprete había adquirido la vivienda al exalcalde de Ourense Manuel Cabezas y a su esposa Ada Arroyo

Julio Iglesias pone a la venta la mansión que adquirió en Piñor (Ourense): una mansión con lago artificial, piscina, 13 baños y 7 dormitorios

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 19 julio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 19 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

La otra final del Mundial se juega en el palco: Trump comparte asiento con Pedro Sánchez, el rey y Sheinbaum

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

Feijóo promete revisar las regularizaciones y endurecer el acceso a la nacionalidad si gobierna: “La política migratoria de Sánchez va en contra del derecho europeo”

Emiliano García-Page lamenta que el PSOE “ya no es el que conocían los ciudadanos”: “El proyecto de Sánchez es Pedro”

ECONOMÍA

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

El tabaco, el alcohol y la gasolina serán más caros en Gibraltar: así funciona su nueva fiscalidad tras caer la verja

Argentina gana a España en paro y crecimiento económico, pero pierde por goleada en inflación y condiciones laborales

Una semana de vacaciones en familia ya cuesta alrededor de 2.000 euros incluso en los destinos más baratos de España

La ley permite al inquilino quedarse hasta cinco años en la vivienda aunque su contrato de alquiler sea solo de uno

Del campo argentino a la mesa española: el viaje de 10.000 kilómetros de un chuletón de carne argentina tras el acuerdo UE-Mercosur

DEPORTES

España - Argentina, final del Mundial 2026, última hora en directo: empieza la segunda parte

España - Argentina, final del Mundial 2026, última hora en directo: empieza la segunda parte

Las mejores imágenes de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

El día que Pedri predijo que España llegaría a la final del Mundial 2026: “190726″

De las dudas sobre su titularidad al récord en los Mundiales: la reivindicación de Unai Simón en la portería de La Roja

Cucurella, el fijo de Luis de la Fuente y la peor pesadilla para los rivales en el Mundial 2026