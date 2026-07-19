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La final entre Badosa y Sherif, aplazada al lunes

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Redacción deportes, 19 jul (EFE).- La final del torneo de Iasi, en Rumanía, entre la española Paula Badosa y la egipcia Mayar Sherif ha sido pospuesta al lunes a causa de la lluvia caída a lo largo de todo el domingo.

El choque, inicialmente fijado a las 16.30 hora CET y que se pospuso paulatinamente, fue trasladado al lunes a las 10.00 de la mañana hora CET.

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Paula Badosa aspira a lograr su décimo partido ganado consecutivamente y sumar su primer título WTA desde que ganó en Washington en 2024. Hace una semana consiguió imponerse en el torneo de Bastad, de categoría 125, equiparable a un 'challenger' masculino.

La española, que inició el torneo en el puesto 115 de la WTA, saldrá de Iasi en el 75, con el objetivo cumplido de poder acceder al cuadro principal del Abierto de Estados Unidos.

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La final de Isasi será el segundo enfrentamiento entre la española y la egipcia después del de Charleston en 2023, con triunfo para Badosa. EFE

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