Hoy es noticia en España (22:15 horas)

FÚTBOL MUNDIAL 2026 FINAL
Trump saluda a Felipe VI y Pedro Sánchez en el palco de la final
Manifestantes intentan boicotear la pantalla gigante colocada por el PP en Bilbao
INCENDIOS FORESTALES
Ordenan la evacuación de otras cuatro localidades en la zona del incendio de Guadalajara, que afecta ya a 16.000 hectáreas
Estabilizado el incendio de Orés (Zaragoza) tras quemar 14.400 hectáreas
Castilla-La Mancha elabora un plan para la zona afectada por el incendio de Guadalajara
Azcón, aliviado por la evolución del incendio de Orés: "Es el primer día que respiramos"
Sánchez alerta de que negar la emergencia climática: "Solo nos hace más vulnerables"
Controlado el incendio forestal declarado este viernes en Árchez (Málaga)
El incendio de Plan (Huesca), en vías de estabilización tras afectar a unas 80 hectáreas
ESPAÑA ARGELIA
Sánchez abrirá en Argelia una nueva etapa bilateral que aumentará las importaciones de gas
LEY AMNISTÍA
Bolaños cree que "no cabe otra" que la aplicación por completo de la ley de amnistía
PARTIDOS PP
El PP pide elecciones generales "cuanto antes" para no estar "al albur de dictadorzuelos"
AUTOGOBIERNO VASCO
Autoridades y ediles nacionalistas reivindican la soberanía y derechos históricos vascos
GUARDIA CIVIL
El PP pide la comparecencia de Marlaska por presuntas presiones a mandos de la Guardia Civil
PARTIDOS PSOE
García-Page tacha al modelo de financiación autonómica de "la mayor amenaza a la igualdad"
PRESUPUESTOS 2027
La senda de déficit 2027-2029 se aprobará de nuevo el martes en Consejo de Ministros
PLUS ULTRA
Julio Martínez declara por primera vez por Plus Ultra tras la imputación de Zapatero
EMPLEO SUPERMERCADOS
Los súper reclutan a jóvenes en verano con sus horarios fijos y el trato con el cliente
OLA CALOR
El aumento del calor activa avisos en zonas de 10 comunidades, además de Ceuta y Melilla
Amenazados por los golpes de calor, los perros intentan sobrellevar la temperatura extrema
PARTIDOS PSOE-M
Reyes Maroto gana las primarias del PSOE y repite como candidata a la Alcaldía de Madrid
MEMORIA HISTÓRICA
Trinitat, la cárcel de adúlteras y lesbianas de Barcelona, salvada por la lucha vecinal
SUCESOS HOMICIDIO
Investigan la muerte de una mujer que había salido a pasear al perro en Soses (Lleida)
VIOLENCIA MACHISTA
Muere la mujer a la que prendieron fuego dos sicarios por orden de su marido en Madrid
Un hombre con orden de alejamiento quema la casa de su expareja e hijo en Tossa (Girona)
SUCESOS JAÉN
Investigan la muerte violenta de una mujer de 86 años en Alcaudete (Jaén)
SUCESOS SEXTORSIÓN
Siete detenidos y 14 investigados por extorsionar a usuarios de páginas de contactos
HISTORIA TROYA
El Caballo de Troya que imaginó Homero se hace realidad en un rincón de Sevilla
LITERATURA NOVELA
Marta Platel: Las criadas eran invisibles, pero en sus casas lo veían y escuchaban todo
EFE
nac/fp
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