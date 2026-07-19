Hoy es noticia en España (22:15 horas)

FÚTBOL MUNDIAL 2026 FINAL

Trump saluda a Felipe VI y Pedro Sánchez en el palco de la final

Manifestantes intentan boicotear la pantalla gigante colocada por el PP en Bilbao

INCENDIOS FORESTALES

Ordenan la evacuación de otras cuatro localidades en la zona del incendio de Guadalajara, que afecta ya a 16.000 hectáreas

Estabilizado el incendio de Orés (Zaragoza) tras quemar 14.400 hectáreas

Castilla-La Mancha elabora un plan para la zona afectada por el incendio de Guadalajara

Azcón, aliviado por la evolución del incendio de Orés: "Es el primer día que respiramos"

Sánchez alerta de que negar la emergencia climática: "Solo nos hace más vulnerables"

Controlado el incendio forestal declarado este viernes en Árchez (Málaga)

El incendio de Plan (Huesca), en vías de estabilización tras afectar a unas 80 hectáreas

ESPAÑA ARGELIA

Sánchez abrirá en Argelia una nueva etapa bilateral que aumentará las importaciones de gas

LEY AMNISTÍA

Bolaños cree que "no cabe otra" que la aplicación por completo de la ley de amnistía

PARTIDOS PP

El PP pide elecciones generales "cuanto antes" para no estar "al albur de dictadorzuelos"

AUTOGOBIERNO VASCO

Autoridades y ediles nacionalistas reivindican la soberanía y derechos históricos vascos

GUARDIA CIVIL

El PP pide la comparecencia de Marlaska por presuntas presiones a mandos de la Guardia Civil

PARTIDOS PSOE

García-Page tacha al modelo de financiación autonómica de "la mayor amenaza a la igualdad"

PRESUPUESTOS 2027

La senda de déficit 2027-2029 se aprobará de nuevo el martes en Consejo de Ministros

PLUS ULTRA

Julio Martínez declara por primera vez por Plus Ultra tras la imputación de Zapatero

EMPLEO SUPERMERCADOS

Los súper reclutan a jóvenes en verano con sus horarios fijos y el trato con el cliente

OLA CALOR

El aumento del calor activa avisos en zonas de 10 comunidades, además de Ceuta y Melilla

Amenazados por los golpes de calor, los perros intentan sobrellevar la temperatura extrema

PARTIDOS PSOE-M

Reyes Maroto gana las primarias del PSOE y repite como candidata a la Alcaldía de Madrid

MEMORIA HISTÓRICA

Trinitat, la cárcel de adúlteras y lesbianas de Barcelona, salvada por la lucha vecinal

SUCESOS HOMICIDIO

Investigan la muerte de una mujer que había salido a pasear al perro en Soses (Lleida)

VIOLENCIA MACHISTA

Muere la mujer a la que prendieron fuego dos sicarios por orden de su marido en Madrid

Un hombre con orden de alejamiento quema la casa de su expareja e hijo en Tossa (Girona)

SUCESOS JAÉN

Investigan la muerte violenta de una mujer de 86 años en Alcaudete (Jaén)

SUCESOS SEXTORSIÓN

Siete detenidos y 14 investigados por extorsionar a usuarios de páginas de contactos

HISTORIA TROYA

El Caballo de Troya que imaginó Homero se hace realidad en un rincón de Sevilla

LITERATURA NOVELA

Marta Platel: Las criadas eran invisibles, pero en sus casas lo veían y escuchaban todo

EFE

nac/fp

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