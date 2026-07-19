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Encapuchados queman una bandera de España en Eibar abucheados por quienes veían la final

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San Sebastián, 19 jul (EFE).- Unos encapuchados han quemado una bandera de España a la que han dado fuego con una bengala en la localidad guipuzcoana de Eibar, de la que es natural el jugador de la selección y de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal, y fueron abucheados y silbados por parte de los cientos de personas que seguían la final del Mundial en la plaza Unzaga.

El incidente se ha producido transcurridos quince minutos de la primera parte, cuando los encapuchados han aparecido en la parte alta de un lateral de la plaza y han quemado la enseña justo encima de una gran pancarta en la que figuraba la palabra 'Euskal Herria' sobre el escudo de Euskadi, Navarra y los territorios del País Vasco francés, las banderas de España y Francia tachadas y la frase en euskera: 'La nuestra, la selección vasca', con los colores verde, blanco y rojo.

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Los encapuchados, situados entre dos bengalas de humo rojo, han arrojado la bandera quemada al suelo y se han dado a la fuga. A pocos metros, había otra pancarta con la frase también en euskera: 'Esto no es España ni tampoco Francia'.

Horas antes del inicio del partido, desconocidos han pintado en el mismo lateral de la plaza varias frases con aerosoles en las que se puede leer: 'Combatir el españolismo', 'Puta España' y 'Puta selección', entre otras consignas y han colocado pegatinas con ikurriñas en las columnas de la plaza.

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Tras el suceso, las personas que abarrotan en esos momentos la Plaza Unzaga de Eibar han continuado viendo el partido en la pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento sin que se hayan registrado nuevos altercados. EFE

(Vídeo)

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