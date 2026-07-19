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El pueblo zamorano de Unai Simón vive con orgullo la final ante Argentina

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San Marcial (Zamora), 19 de jul (EFE).- San Marcial, el pequeño pueblo zamorano en el que nació el padre de Unai Simón y al que regresa el guardameta de la selección española para ver a sus abuelos cada verano, vive con orgullo y ambiente festivo la final del Mundial de fútbol ante Argentina.

Los vecinos de esta pedanía de apenas 130 habitantes se multiplican en verano y prueba de ello es que en el bar de la localidad, en el que se muestra una foto del guardameta alavés junto al escudo de la peña Unai Simón, este domingo se congregaron más clientes que vecinos censados tiene el pueblo para animar a la selección española.

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El alcalde de El Perdigón, el ayuntamiento al que pertenece San Marcial, Ángel Calleja, recalcó la animación con la que se vivieron en la pedanía todos los partidos de la selección española en el Mundial.

De Unai Simón, destacó su discreción siempre que regresa al pueblo a ver a sus abuelos.

Ya no se le ve por las porterías del frontón de la localidad en las que de pequeño ya apuntó maneras como guardameta, pero en San Marcial todos siguen aplaudiendo sus intervenciones cruciales en el Mundial y en cualquier otro partido de la selección española. EFE

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aff/ism

(foto) (vídeo)

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