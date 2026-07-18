Una octogenaria con oxigenoterapia, grave tras una deflagración al encender un cigarrillo

Madrid, 19 jul (EFE).- Una mujer de 80 años, que se encontraba en tratamiento con oxigenoterapia, ha resultado herida de gravedad con quemaduras en la cara tras sufrir una deflagración al encender un cigarrillo en una vivienda de El Molar (Madrid), ha informado esta madrugada el 112 de esta comunidad autónoma.
Los sanitarios del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112) han atendido a la víctima en el lugar, donde la han estabilizado antes de trasladarla a un hospital, ha detallado la fuente en su cuenta de la red social X.
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Por el momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias del suceso. EFE
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